花蓮夏戀嘉年華9日登場 周邊交管大眾運輸接駁

今年花蓮夏戀嘉年華演唱會自7月9日起，在東大門廣場連唱5天，因應人潮湧入，活動期間周邊道路每天下午5點至晚上11點，警方會有交通管制，遊客可搭乘市區客運，再步行抵達會場，而台鐵也在10日的晚間10點半，加開花蓮開往樹林自強號列車5229班次疏運。

隨著疫情降溫，花蓮不但有知卡宣親水公園的水上樂園，在7月9日至13日晚上7點，還有嗨唱5天5夜的夏戀嘉年華，共邀請超過30組卡司輪番演出，加上國旅補助助攻，旅宿訂房狀況平均破9成，一度造成房務人員人力短缺，觀光旅遊市場復甦。

花蓮縣長徐榛蔚表示，夏戀嘉年華今年邁入第15年，是暑期全台規模最大的音樂盛事，有電音女神謝金燕、搖滾天團動力火車、本土天團玖壹壹、全能韓流王子畢書盡、金曲歌王許富凱、狼人殺男團五堅情、鐵肺歌后戴愛玲、唱跳男神鼓鼓、全能天王炎亞綸、原民歌后阿爆等實力派歌手，在開幕及閉幕當天，還有璀璨星空煙火秀。

縣府指出，在演唱會期間下午5點至11點，會場周邊路段實施交管，包括重慶路與中山路、中山路與軒轅路口、中山路與花崗街口、福町路等。建議遊客利用大眾運輸接駁，在轉運站搭乘花蓮客運、統聯客運308線、太魯閣客運301線，於中華路站下車，再步行至會場。

另外，夏戀嘉年華活動與周邊商圈合作，活動期間至指定合作商圈消費，當天只要單筆滿500元，即可憑發票至服務台，兌換花蓮好Q購物金100元；搭乘北花線國道客運，也可憑票根兌換購物金。