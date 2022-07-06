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0206地震善款補貼非重建戶「每坪5萬差額」 花縣府：考量公平性

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
0206大地震後異地重建的「梧桐寓所」去年10月落成，住戶認為縣府「多給」非重建戶補助，近日掛白布條陳情。記者王燕華／攝影
0206大地震後異地重建的「梧桐寓所」去年10月落成，住戶認為縣府「多給」非重建戶補助，近日掛白布條陳情。記者王燕華／攝影

花蓮4年前發生0206大地震，縣府以異地重建、領取救助金兩種方式安置災民。其中43戶選擇異地重建，卻發現領取救助金的百餘戶事後再取得每坪約5萬元補貼，掛布條抗議。

縣府澄清，重建過程有購地及額外支出，都由善款埋單，因費用高出原計算基準，非重建戶認為不公平，提出差額補貼，獲善款委員會同意發放。

0206大地震造成花蓮市雲門翠堤、白金雙星、吾居吾宿大樓倒塌，195戶家園盡毀。縣府以1坪換1坪、每坪11萬元為基準，讓災民自選異地重建及領取救助金，其中43戶選擇異地重建，去年10月入住位於新城鄉北埔村的「梧桐寓所」。

住戶最近掛起白布條，以「窮困潦倒重建戶、流浪四年受排擠」訴說委屈，還寫著「領房買房做投資，四年過後再補助」，不滿非重建戶可多拿每坪5萬元的補助。

郭姓住戶說，縣府以「重建戶有土地」為由讓非重建戶多拿錢，很不公平，若以「梧桐寓所」最小15坪計算，重建戶一戶就少領70多萬元，善款應該平均分配，

她也批評縣府原本承諾每戶一車位，現在只給26個車位，讓住戶得搶用或花錢租用，而重建基地緊鄰鐵軌，原本承諾的隔音牆也跳票，住戶飽受噪音困擾。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆回應，「梧桐寓所」施工過程都尊重住戶意見，由住戶主導。現有停車格數量符合法定數量，若要增為每戶一車格，依建築法規須挖地下室，當時評估成本將大增且需由住戶負擔，經住戶決定維持現有數量。隔音牆涉及鐵路局權責正由相關單位研議規畫。

至於非重建戶領取的差額補貼，他解釋「梧桐寓所」土地由善款購置，興建過程增加額外開支也由善款委員會同意支應，事後非重建戶認為重建戶每坪實質獲得超過11萬元基準，認為不公平，由代表提案，算出差價後，善款委員會通過補發每坪約5萬元。

0206大地震後異地重建的「梧桐寓所」去年10月落成，住戶批評縣府曾承諾每戶一停車位卻「跳票」。記者王燕華／攝影
0206大地震後異地重建的「梧桐寓所」去年10月落成，住戶批評縣府曾承諾每戶一停車位卻「跳票」。記者王燕華／攝影

花蓮 地震 建築

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