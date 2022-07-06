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花蓮地震重建戶質疑善款分配不公 縣府否認

中央社／ 花蓮縣6日電
新住宅「梧桐寓所」位於新城鄉北埔車站附近，去年10月底落成啟用。圖／縣府提供
新住宅「梧桐寓所」位於新城鄉北埔車站附近，去年10月底落成啟用。圖／縣府提供

2018年0206花蓮地震，花蓮縣府提供受災戶異地重建、救助金2方案，重建戶不滿救助金方案每坪可多領約新台幣5萬元，質疑公平性；縣府回應，因重建成本高於預期，補差額給非重建戶。

2018年0206花蓮大地震，造成花蓮市雲門翠堤、白金雙星、吾居吾宿等住宅大樓受創、倒塌，近200戶流離失所，縣府提供異地重建及領取救助金兩方案供災民選擇，每坪造價新台幣11萬元為救助標準，採1坪換1坪，經費由震災善款支付。

其中43戶受災戶選擇花蓮縣府協助的異地重建，新住宅「梧桐寓所」位於新城鄉北埔車站附近，去年10月底落成啟用。

10多名住戶今天由民進黨縣議員參選人陳財能陪同舉行記者會，掛起「政府騙了重建戶，騙了草草就了事」、「窮困潦倒重建戶，流浪四年受排擠」等抗議布條。

郭姓住戶指出，縣府去年底以「重建戶有土地」為由，補貼非重建補助差額，每坪可多拿約5萬元補助，以重建戶最小坪15坪換算，就差了70多萬元，認為善款應公平分配。

郭姓住戶也提到，重建當時縣府承諾每戶1車位，最後只給26格停車位，讓住戶搶用或租用；新住宅鄰近鐵軌、平交道旁，每10分鐘就受噪音影響，縣府承諾會協助設置隔音牆，卻都不見作為。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆接受媒體聯訪回應，異地重建由住戶主導，按住戶需求向建商討論蓋出梧桐寓所，停車位數量符合法定數量，若要每戶一車位，需增設地下室，評估成本增加且需由住戶分擔，經住戶決定維持現有數量；隔音牆因涉及鐵路相關權責，由相關單位研議規劃。

至於非重建戶第二梯次補助，鄧子榆解釋，因重建戶購地、重建有增加額外支出成本，由善款委員會同意支出，因費用高於原計算基準，當時非重建戶基於公平性提出差額補貼，善款委員會開會通過補貼補貼差額每坪約5萬元。

花蓮0206地震獲社會愛心捐款約24億多元，由前行政院長張善政擔任召集人，成立捐款管理及監督委員會，推動災後重建，委員會今年2月22日宣布完成階段性任務，根據最後一次會議記錄，善款餘額約10億多元。

花蓮縣府另設立「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會」，0206地震善款剩餘款項也轉入賑災捐款專戶。

花蓮 捐款 地震

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