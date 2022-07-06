影／基隆大武崙溪大量魚群暴斃 環保局：太熱缺氧

基隆市大武崙溪下游基隆長庚醫院附近河段，今天上午發生大量魚群暴斃，吳郭魚、烏魚等死亡魚體漂浮在水面，綿延約1公里長，總重約有250公斤。環保局派員到現場檢測水質及打撈魚體，初步未發現有汙染源，疑最近天氣炎熱，冷熱變化大，水中溶氧量不足造成「缺氧」造成。

環保局稽查人員表示，魚群暴斃原因，研判是因為最近天氣的關係，上下午氣溫變化很大，但基隆雨下的又不多，導致魚群缺氧的關係；水質檢測並無發現有特別汙染的情況，但還要等確實檢測數據出來。

今天上午很多民眾發現基隆長庚醫院前溪流，滿布死魚，數量相當多，民眾看了嚇了一跳，立刻通報環保局人員前往調查。

民眾表示，死魚屍體漂流河面約1公里長，很多堆積在水淺處或沙洲，因為天氣熱希望趕快打撈，避免發臭，有民眾質疑是否沿岸有汙染，要求環保局查明。