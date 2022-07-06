半價銅板購開跑 周三到花蓮3市集消費可加購超值商品

疫情衝擊傳統市場消費，經濟部舉辦傳統市集「半價銅板購」今天展開，花蓮市有重慶、中華及復興3個市場加入，7月每周三上午8時到這3個市場消費，可以50元銅板價加價購買市價超過100元以上商品，今天首日買氣熱絡，3市場共1200份加購商品很快就被搶購一空。

「半價銅板購」活動，3個市場作法不太一樣，重慶市場是以商品圖片讓消費者選購，支付50元後，就可拿兌換券到指定攤位領取商品。中華及復興市場則是在各攤位擺放海鮮、肉類、蔬果等價值逾百元商品，讓消費者自行50元加價購，

今天活動開跑日，3個市場上午8時不到就湧現人潮，市長魏嘉賢一早也到市場關切買氣，他說，這兩年疫情嚴重，傳統市場的人潮大約銳減5成，經濟部中部辦公室為了提振傳統市集商機，舉辦這項行銷活動。

花蓮市公所市場管理所所長邱信都表示，活動由經濟部中部辦公室補助各市場自治會10萬元舉辦，7月的每周三為促銷日，重慶、中華及復興3個市場共120間攤商加入，每攤10份，每周一個市場各400份價值百元以上商品，只要在市場消費，就可以50元銅板價加購。