快訊

黃嘉千發聲明證實離婚 「做這樣的決定很不得已」

總是管不住自己的嘴？醫師提醒小心已對2物質上癮

「阿通師」身陷林智堅論文門 政治門生滿天下但論文多不公開？

半價銅板購開跑 周三到花蓮3市集消費可加購超值商品

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
經濟部補助傳統市場舉辦「半價銅板購」今開跑，花蓮市中華市場買氣熱絡。圖／市公所提供
經濟部補助傳統市場舉辦「半價銅板購」今開跑，花蓮市中華市場買氣熱絡。圖／市公所提供

疫情衝擊傳統市場消費，經濟部舉辦傳統市集「半價銅板購」今天展開，花蓮市有重慶、中華及復興3個市場加入，7月每周三上午8時到這3個市場消費，可以50元銅板價加價購買市價超過100元以上商品，今天首日買氣熱絡，3市場共1200份加購商品很快就被搶購一空。

「半價銅板購」活動，3個市場作法不太一樣，重慶市場是以商品圖片讓消費者選購，支付50元後，就可拿兌換券到指定攤位領取商品。中華及復興市場則是在各攤位擺放海鮮、肉類、蔬果等價值逾百元商品，讓消費者自行50元加價購，

今天活動開跑日，3個市場上午8時不到就湧現人潮，市長魏嘉賢一早也到市場關切買氣，他說，這兩年疫情嚴重，傳統市場的人潮大約銳減5成，經濟部中部辦公室為了提振傳統市集商機，舉辦這項行銷活動。

花蓮市公所市場管理所所長邱信都表示，活動由經濟部中部辦公室補助各市場自治會10萬元舉辦，7月的每周三為促銷日，重慶、中華及復興3個市場共120間攤商加入，每攤10份，每周一個市場各400份價值百元以上商品，只要在市場消費，就可以50元銅板價加購。

今天活動首日買氣熱絡，加購商品不到2小時就被搶購一空。魏嘉賢說，7月13日、20日及27日還有3場活動，上午8時起到市場消費就能加價購，數量有限，賣完為止。

經濟部補助傳統市場舉辦「半價銅板購」今開跑，市長魏嘉賢（右二）關切買氣。圖／市公所提供
經濟部補助傳統市場舉辦「半價銅板購」今開跑，市長魏嘉賢（右二）關切買氣。圖／市公所提供
經濟部補助傳統市場舉辦「半價銅板購」今開跑，花蓮市有重慶、中華及復興3個市場加入。圖／市公所提供
經濟部補助傳統市場舉辦「半價銅板購」今開跑，花蓮市有重慶、中華及復興3個市場加入。圖／市公所提供
經濟部補助傳統市場舉辦「半價銅板購」今開跑，花蓮市有重慶、中華及復興3個市場加入，買氣熱絡。圖／市公所提供
經濟部補助傳統市場舉辦「半價銅板購」今開跑，花蓮市有重慶、中華及復興3個市場加入，買氣熱絡。圖／市公所提供
經濟部補助傳統市場舉辦「半價銅板購」今開跑，市長魏嘉賢（右）提醒民眾依活動時間到市場搶便宜。圖／市公所提供
經濟部補助傳統市場舉辦「半價銅板購」今開跑，市長魏嘉賢（右）提醒民眾依活動時間到市場搶便宜。圖／市公所提供
經濟部補助傳統市場舉辦「半價銅板購」今開跑，花蓮市重慶市場貼出半價商品清冊。圖／市公所提供
經濟部補助傳統市場舉辦「半價銅板購」今開跑，花蓮市重慶市場貼出半價商品清冊。圖／市公所提供
經濟部補助傳統市場舉辦「半價銅板購」今開跑，花蓮市重慶市場採兌換券方式。圖／市公所提供
經濟部補助傳統市場舉辦「半價銅板購」今開跑，花蓮市重慶市場採兌換券方式。圖／市公所提供

疫情 傳統市場

延伸閱讀

KOLAS出線對決徐榛蔚 藍喊君子之爭、綠盼改變艱困花蓮

好羨慕！花蓮萬榮、卓溪兩原鄉將發振興禮金每人5千元

國際變動、台股跌破萬五 經濟部：下半年審慎而不悲觀

花蓮2鄉將發疫情慰問金 每人5000元現金

相關新聞

影／基隆大武崙溪大量魚群暴斃 環保局：太熱缺氧

基隆市大武崙溪下游基隆長庚醫院附近河段，今天上午發生大量魚群暴斃，吳郭魚、烏魚等死亡魚體漂浮在水面，綿延約1公里長，總重...

基隆石公潭告示牌寫危險水域 游泳戲水人潮仍視若無睹

基隆市七堵區石公潭水域，近日因暑假開始，湧現人潮，除了原本晨泳民眾外，多了不少小朋友游泳、戲水。但入口處市府有設置告示牌...

半價銅板購開跑 周三到花蓮3市集消費可加購超值商品

疫情衝擊傳統市場消費，經濟部舉辦傳統市集「半價銅板購」今天展開，花蓮市有重慶、中華及復興3個市場加入，7月每周三上午8時...

陽明交大附醫2期擴建 宜縣府協助

在國立陽明交通大學與縣政府積極爭取下，「國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫」日前獲行政院原則同意，預計核定41億元，...

花蓮長照 衛生局單一窗口服務

花蓮縣人口老化，65歲以上老年人口逾5萬人，失能者超過1萬人，以往縣府長照業務由衛生局、社會處負責，常讓民眾不清楚需求要...

電動機車違約轉賣 撤銷萬元補助款

台東縣政府爭取花東基金，每年提供400個名額、每人1萬元補助採購電動機車，陳男日前申請補助採購新車後，立即轉手賣出，經縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。