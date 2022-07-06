基隆石公潭告示牌寫危險水域 游泳戲水人潮仍視若無睹

基隆市七堵區石公潭水域，近日因暑假開始，湧現人潮，除了原本晨泳民眾外，多了不少小朋友游泳、戲水。但入口處市府有設置告示牌「此處為危險水域，禁止進入戲水、游泳」，但遊客仍視若無睹，形同虛設。市府表示，市府有危險水域聯合巡查小組，夏日加強巡查，提醒民眾不要進入危險水域玩水。

石公潭水域因是一處攔砂壩，形成一處深潭，每到夏日成為很多民眾戲水、游泳消暑場域，現場設置有多面警告牌，指該水域屬危險水域嚴禁戲水、游泳，但還是有很多人去游泳，現場並無人管理，可自由進出。

「自己要注意安全，水深的地方不要去，有足夠的防護裝備，就沒有問題」一名每天都來晨泳的泳客說。還有一家四口父母利用暑假帶著2個小朋友來游泳，他們帶著完整浮具，表示這裡水很清徹大家愛來游泳，他們有特別注意安全。

2012年石公潭曾發生溺水案，曾有一名男童與家人在石公潭戲水時，因故被排沙管吸入溺斃，雖然石公潭屬野溪管理權責不明，不過國賠委員認為，攔砂壩為市府所建、管理有疏失，市府難辭其咎，判市府賠償家屬173萬5千元。

事後市府擬打掉攔砂壩恢復野溪狀態，但預算審查時，多名議員認為石公潭是難得可以游泳的野溪及秀麗美景，不能因有人溺水就「因噎廢食」，不同意拆掉攔沙壩，最後無疾而終，攔沙壩仍留存至今。