宜蘭三星6旬男中風暴瘦又跌倒 弟扛責照料大嘆「有心無力」

宜蘭縣三星鄉一名61歲俞姓男子去年中風後暴瘦，加上今年3月跌倒傷及髖關節，迄今臥病在床，生活起居全由其弟一手包辦。俞弟今天坦言，自己年紀漸增，短期照顧還行，長遠來看是有心無力，希望政府能伸援。三星鄉公所表示，俞男申請的身障補助已審核過，補助款將按月進帳；宜蘭縣政府社會處派員到場關心、說明後續協助流程。

俞姓男子上有2位兄長，還有1個弟弟、妹妹。今年60歲的俞弟說，俞男體格是全家人中最好的，他本來做粗工，上百斤重物都能扛，後來兩度發生車禍，造成左右邊肋骨斷掉、工作不好使力，僅能以簡單工作維生。

俞弟提到，俞男去年3月左半身中風住院、8月出院，168公分的他原本體重80多公斤，暴瘦只剩60幾公斤，儘管人還可以行走，卻已無謀生能力；今年3月在浴室洗澡時不慎滑倒，髖關節為此動刀2次，從此臥病在床、不良於行，生活起居得由他人幫忙。

俞男現居親戚家，名下無財產也無妻小，所需醫藥費、生活費等開銷，除了手足間幫忙之餘，村長鄭阿財也找村民給予金援救助。俞弟擔起照料之責，準備3餐、為他洗澡，坦言「自己兄弟遇到了，這也沒辦法，能顧就顧」，然而兄弟姊妹各自有家庭，想要長久照顧，真的是心有餘而力不足。

做鐵工的俞弟表示，為了照顧哥哥，工作大受影響，考量其兄身體每況愈下，曾開過刀的自己年紀越來越大，「身體也撐不了」，想找長照機構，金額卻是一筆不小數目，因此求助前鄉長黃錫墉。黃錫墉今天前往關心，希望政府能伸援，給予俞男餘生的協助。