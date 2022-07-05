好羨慕! 花蓮萬榮、卓溪兩原鄉將發振興禮金每人5千元

花蓮縣卓溪、萬榮兩原住民鄉近日宣布，因疫情衝擊經濟，將發放振興關懷禮金給鄉民，2鄉都發給每人5000元，卓溪鄉將於這個月23日發放、萬榮鄉則預計9月發放，羨煞外鄉鎮民眾。

新冠肺炎疫情持續2年多，花蓮陸續有秀林鄉、豐濱鄉、光復鄉3鄉發放振興禮金，其中秀林鄉發了兩次，前年2000元、今年初3000元，總計5000元，豐濱和光復鄉都是1000元。

卓溪鄉和萬榮鄉近日也跟進，將發放5000元振興禮金，是縣內各鄉鎮單次最高金額。

卓溪鄉公所在臉書公告，將發給110年6月5日前設籍卓溪鄉滿1年以上的鄉民，每人5000元現金，7月23日上午8時至下午3時，在各村聚會所發放，若當天無法到場，可於7月25日至8月24日到鄉公所領取。

萬榮鄉民代表會今天也通過「花蓮縣萬榮鄉因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情振興經濟暨關懷鄉民慰問金發放自治條例」，將發給每人5000元關懷慰問金。

鄉長古明光表示，全鄉染疫人口將近2成，是全花蓮縣第三高，讓以務農，或是現領薪水的臨時工為主的鄉民，生活受到衝擊，因此獲得代表會同意，發給設籍鄉民5000元現金，減輕生活壓力。

萬榮鄉公所規畫，必須在公告日前的6個月以前，設籍在萬榮鄉，才有領取資格，估計約有6100人受惠，預計於9月由鄉公所到各村發放。