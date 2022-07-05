聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／基隆最長溜滑梯卡卡 打蠟後孩童腿腿不再紅腫
基隆市暖暖運動公園遊戲場溜滑梯長有25公尺，被稱為基隆最長溜滑梯，上月21日啟用後吸引不少小朋友去溜，但不少家長反映，溜滑梯卡卡，孩童腿要用力往前造成摩擦紅腫。基隆市政府今晚說明，體育場昨已先行在溜滑梯內噴灑痱子粉進行臨時處理，今天廠商已進場打蠟，改善後式滑已順暢了。
體育場長葉雅琦說，有關民眾反映溜滑梯不夠滑導致皮膚摩擦事件，體育場昨天已先行在溜滑梯內噴灑痱子粉進行臨時處理，今天廠商已進場打蠟完成改善。今天打蠟後再試滑已經順暢，材質的設計就是會越來越滑，不必定期打蠟，會再視情況來處理。
市議員林旻勳表示，暖暖運動公園遊戲場上周啟用後，吸引了很多爸媽們帶著孩子前來遊玩，多天來他不斷收集家長們使用後的心得分享與建議改善事項，他自己也帶著孩子前去遊玩，統整多項建議方案，希望讓這座遊戲場更為完善。
林旻勳指出，其中家長反映最多的，就是溜滑梯不夠滑順，孩童溜滑梯過於乾燥不夠滑，導致孩童腿部磨傷紅腫，希望改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言