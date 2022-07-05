影／基隆最長溜滑梯卡卡 打蠟後孩童腿腿不再紅腫

基隆市暖暖運動公園遊戲場溜滑梯長有25公尺，被稱為基隆最長溜滑梯，上月21日啟用後吸引不少小朋友去溜，但不少家長反映，溜滑梯卡卡，孩童腿要用力往前造成摩擦紅腫。基隆市政府今晚說明，體育場昨已先行在溜滑梯內噴灑痱子粉進行臨時處理，今天廠商已進場打蠟，改善後式滑已順暢了。

體育場長葉雅琦說，有關民眾反映溜滑梯不夠滑導致皮膚摩擦事件，體育場昨天已先行在溜滑梯內噴灑痱子粉進行臨時處理，今天廠商已進場打蠟完成改善。今天打蠟後再試滑已經順暢，材質的設計就是會越來越滑，不必定期打蠟，會再視情況來處理。

市議員林旻勳表示，暖暖運動公園遊戲場上周啟用後，吸引了很多爸媽們帶著孩子前來遊玩，多天來他不斷收集家長們使用後的心得分享與建議改善事項，他自己也帶著孩子前去遊玩，統整多項建議方案，希望讓這座遊戲場更為完善。