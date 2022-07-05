三星上將梨正值產季 猜中「梨王」還有這好康拿

宜蘭縣三星上將梨正值產季，品質佳、多汁味甜備受消費者喜愛。三星地區農會推廣行銷之餘，7月規劃2場三星上將梨品質評鑑，邀請專家學者評鑑今年的「豐水梨王」、「黃金梨王」。7日由豐水品系打頭陣，民眾明晚12點前上網參加「梨王猜猜抽好禮」投票活動，只要猜中誰是梨王，就有機會獲得500元折價券。

三星地區農會舉辦三星上將梨品質評鑑超過10年以上，每年都是7月第1周登場，去年因疫情停辦、今年復辦。7日豐水品系共有19位梨農參賽，5位專家學者將依外觀、果形、質地、風味、重量及糖度等項目，評鑑出1名特等獎（梨王）、2名頭等獎，以及貳等獎、參等獎各2名，其他達標準者為優良果品。

農會表示，三星鄉有48位上將梨農通過產銷履歷驗證，面積近32公頃。其中，豐水梨品系較為嬌嫩、易受氣候影響而損傷，今年受寒害、梅雨影響，整體產量略減，仍有19位梨農參賽，當中18人所產梨果具產銷履歷，消費者可以安心選購。

順應科技發展與民眾的網路消費習慣，三星地區農會配合三星上將梨品質評鑑，今年首次規劃「梨王猜猜抽好禮」的線上投票，讓消費者更多認識每位參加評鑑的優秀梨農，「豐水梨王」的投票活動截至明天晚上12點。

農會表示，7月11日至21日則是投票選「黃金梨王」，共有39位優秀梨農。歡迎大家活動期間至活動官網（https://www.sunshin.org.tw/2022pear/guess.php）選出心目中的梨王，只要猜中就有機會獲得500元的三星地區農會商城折價券。