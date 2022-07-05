花蓮2鄉將發疫情慰問金 每人5000元現金

疫情影響經濟，花蓮萬榮鄉、卓溪鄉公所分別公告將發放鄉民振興慰問金，設籍鄉民每人新台幣5000元現金，陸續於7月底、9月發放。

花蓮縣萬榮鄉代表會今天通過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情鄉民關懷慰問金，萬榮鄉長古明光表示，全鄉染疫人口近2成，是全縣第3高，鄉民多以農務、臨時工為業，經濟受打擊，為緩解鄉民生活壓力，擬定發放振興慰問金的自治條例，設籍鄉民每人5000元，今天獲代表會同意通過。

萬榮鄉公所指出，振興慰問金預計9月分兩階段發放，以公告日回推6個月之前設籍者可領取，鄉民人數約6100人，預計總發放金額約新台幣3000萬元，詳細發放規範將盡快公告。

同樣發放振興關懷禮金的還有花蓮卓溪鄉公所，鄉公所日前公告，6月5日前設籍鄉滿1年以上鄉民，可領取5000元現金，將於7月23日統一發放；補領日期為7月25日至8月24日。