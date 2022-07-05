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率全國之先 台東滿40歲婦女免費乳房X光攝影

中央社／ 台東縣5日電

歌手朱俐靜乳癌過世令人惋惜，台東縣政府今天表示，109年1月1日起率全國之先降低年齡，滿40歲女性即可接受免費乳房X光攝影，費用由縣府全額補助，籲符合條件者踴躍篩檢。

目前政府有提供45至69歲婦女及40至44歲有乳癌家族史的婦女，每2年一次免費乳房X光攝影檢查。

台東縣衛生局說明，凡設籍於台東縣女性，乳房攝影檢查提前從40歲開始，並且打造全新數位乳房攝影子宮頸抹片巡迴車，呼籲年滿40歲女性勿忽視自身的權利，踴躍參與篩檢，守護自己及家人的健康。

目前全縣已有1萬6058名婦女接受檢查，其中40至44歲女性共有2638人，疑似異常的有288名、其中有6人確診乳癌，但及早發現及早治療，術後情況都良好。

縣長饒慶鈴以自身曾是乳癌患者，慶幸能夠早期發現早期治療，並完全治癒的經驗，因此特別關注女性朋友的健康；而40至44歲女性正值人生精華階段，因此率全國之先，特別將女性免費乳房攝影由45歲提前至40歲。

同時原舊巡迴車使用逾10年，外觀及設備老舊，縣府積極爭取花東基金經費打造全新數位乳房攝影子宮頸抹片巡迴車，配備了與台大、成大等醫學中心等級的數位乳房攝影儀器，全新乳房攝影巡迴車已投入全縣各鄉鎮偏遠地區巡迴篩檢，深受婦女們好評。

乳癌 台東

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