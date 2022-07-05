花50元買百元商品 宜市與市場業者合推「半價銅板購」

宜蘭市公所配合經濟部計畫，與市場及夜市自治會推出「半價銅板購」活動，包含東門夜市、綠九市場與南館市場預計每周各提供400份百元以上的超值商品，消費者只須以50元的銅板價就能買到，明天起開放購券。

「半價銅板購」活動依參與市場不同，遊戲規則也有差異，綠九市場與東門夜市採先行購券方案，只要先在市場活動攤位以50元購買兌換券，再持券到當天商品指定攤商，即可直接換取市價百元以上商品。

另外，老字號的南館市場(地下室)則是由消費者先到市場消費50元以上，即可至活動攤位出示證明並領取兌換券，再到可以兌換的攤位換取商品。

市長江聰淵表示，不論是傳統市場或夜市，面對消費習慣的轉變順應時代潮流，提供更好的服務是公所持續要努力協助的方向。