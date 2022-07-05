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花50元買百元商品 宜市與市場業者合推「半價銅板購」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市公所與市場業者推出「半價銅板購」活動， 民眾只要花50元，就能買到價值超過100元以上的商品，有吃的有玩的。圖／市公所提供
宜蘭市公所與市場業者推出「半價銅板購」活動， 民眾只要花50元，就能買到價值超過100元以上的商品，有吃的有玩的。圖／市公所提供

宜蘭市公所配合經濟部計畫，與市場及夜市自治會推出「半價銅板購」活動，包含東門夜市、綠九市場與南館市場預計每周各提供400份百元以上的超值商品，消費者只須以50元的銅板價就能買到，明天起開放購券。

「半價銅板購」活動依參與市場不同，遊戲規則也有差異，綠九市場與東門夜市採先行購券方案，只要先在市場活動攤位以50元購買兌換券，再持券到當天商品指定攤商，即可直接換取市價百元以上商品。

另外，老字號的南館市場(地下室)則是由消費者先到市場消費50元以上，即可至活動攤位出示證明並領取兌換券，再到可以兌換的攤位換取商品。

市長江聰淵表示，不論是傳統市場或夜市，面對消費習慣的轉變順應時代潮流，提供更好的服務是公所持續要努力協助的方向。

活動期間7月6日起，綠九市場每周三至周六上午8點開放購券，當日限100份；南館市場為每周三上午8點起，限量400份，東門夜市則是每周六晚上6點起，同樣限量400份，全部活動為期4周，想要搶優惠的民眾建議盡早前往，各市場的活動商品每天都不同，現場公布為準。詳情可上Facebook搜尋「來宜蘭‧踅市場：市場放送頭」查看。

宜蘭市公所與市場業者推出「半價銅板購」活動， 民眾只要花50元，就能買到價值超過100元以上的商品，有吃的有玩的。圖／市公所提供
宜蘭市公所與市場業者推出「半價銅板購」活動， 民眾只要花50元，就能買到價值超過100元以上的商品，有吃的有玩的。圖／市公所提供

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