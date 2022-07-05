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台糖釋79公頃傳統領域造林地 低廉租金供鳳林6部落使用

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
立委廖國棟（右）感謝台糖公司同意釋出土地與部落共好，左為台糖花東區處經理楊長昇。記者王燕華／攝影
立委廖國棟（右）感謝台糖公司同意釋出土地與部落共好，左為台糖花東區處經理楊長昇。記者王燕華／攝影

立委廖國棟爭取多年，獲台糖公司同意釋出花蓮縣鳳林鎮79公頃原住民族傳統領域土地，供部落族人使用。今天在廖國棟見證下，雙方簽署共同合作使用土地意願書，台糖將以每公頃年租金2500元的優惠價，提供造林地給鳳林6部落族人從事林下經濟。

台糖公司在花蓮鳳林鎮、光復鄉及台東市有逾百公頃土地，原本屬於原住民族傳統領域，原住民族立委廖國棟與台糖磋商協調，3年前先釋出部分土地給台東加路蘭部落使用，第二階段再成功爭取到台糖釋出鳳林鎮的79公頃造林地。

今天下午在台糖光復糖廠簽訂備忘錄，由廖國棟、原民會經濟發展處長宋麗茹見證，台糖總公司農業經營處副處長蘇建元、花東區處經理楊長昇等人，與鳳林鎮鳳信、山興、中興、大榮、長橋、森榮6個部落頭目共同簽下意願書，為爭取傳統領域使用權邁出重要一步。

「很開心」長橋部落頭目鄭來生說，部落老化嚴重，要吸引年輕人回流，必須要創造在地的工作機會，部落頭目一直在想辦法，感謝廖國棟立委協助，6個部落將統一由長橋社區發展協會為代表，與台糖簽約。

鳳林鎮總頭目、森榮部落頭目曾金泉表示，未來各部落會利用豐年祭等場合舉辦說明會，向年輕族人招手。

楊長昇說，台糖基於與地方、部落共榮共好原則，願意提供部分土地繁榮地方，今天簽約供部落租用的79公頃土地現為造林地，屆時將採2年1簽、優先續約，以每年每公頃2500元租金提供部落族人從事林下放牧等使用。

廖國棟表示，繼台東市、鳳林鎮後，光復鄉還有20多公頃土地，未來還會繼續爭取以同樣模式，讓原住民優先使用傳統領域土地。

花蓮縣鳳林鎮長橋部落頭目鄭來生簽下意願書。記者王燕華／攝影
花蓮縣鳳林鎮長橋部落頭目鄭來生簽下意願書。記者王燕華／攝影
台糖公司今天簽署意願書，釋出79公頃傳統領域造林地，供鳳林鎮6部落族人從事林下經濟。記者王燕華／攝影
台糖公司今天簽署意願書，釋出79公頃傳統領域造林地，供鳳林鎮6部落族人從事林下經濟。記者王燕華／攝影

廖國棟 原住民 台糖

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