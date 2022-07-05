申請1萬補助買電動機車隨即轉手 台東縣環保局追回3件

台東縣政府爭取花東基金，每年提供400名額、每人1萬元採購電動機車，陳男日前申請補助採購新車後，立即轉手賣出，經縣環保局「售後服務」發現，依違約追回萬元補助款，也提醒申請補助車主，領牌日起1年內新購電動機車禁止過戶，環保局會不定期訪查。

台東縣政府環保局表示，近兩年電動機車申請花東基金補助非常踴躍，補助名額約在上半年度即用罄，但環保局去年在「售後服務」發現，陳姓男子去年上半年申請辦理花東基金補助購買電動機車後，不到1個月就轉手過戶他人，認定違反花東基金補助規定，退回補助款，類似的狀況共有3人。

縣環保局提醒，今年已獲得花東基金加碼補助1萬元限量400個名額民眾，務必配合補助辦法規定，自領牌日起1年內新購的電動機車禁止辦理過戶，環保局將對受補助新購電動機車進行不定期訪查「售後服務」，請受補助民眾應配合；不配合或抽查判定不合格者可撤銷補助，並追繳已領補助款。