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申請1萬補助買電動機車隨即轉手 台東縣環保局追回3件
台東縣政府爭取花東基金，每年提供400名額、每人1萬元採購電動機車，陳男日前申請補助採購新車後，立即轉手賣出，經縣環保局「售後服務」發現，依違約追回萬元補助款，也提醒申請補助車主，領牌日起1年內新購電動機車禁止過戶，環保局會不定期訪查。
台東縣政府環保局表示，近兩年電動機車申請花東基金補助非常踴躍，補助名額約在上半年度即用罄，但環保局去年在「售後服務」發現，陳姓男子去年上半年申請辦理花東基金補助購買電動機車後，不到1個月就轉手過戶他人，認定違反花東基金補助規定，退回補助款，類似的狀況共有3人。
縣環保局提醒，今年已獲得花東基金加碼補助1萬元限量400個名額民眾，務必配合補助辦法規定，自領牌日起1年內新購的電動機車禁止辦理過戶，環保局將對受補助新購電動機車進行不定期訪查「售後服務」，請受補助民眾應配合；不配合或抽查判定不合格者可撤銷補助，並追繳已領補助款。
台東縣環保局表示，今年花東基金電動機車補助申請2月開辦，原新購電動機車補助額度為1萬7000元（花東基金1萬元、工業局7000元），由於花東基金加碼1萬元補助400個名額上月額滿，現僅剩經濟部工業局7000元中央補助額度可申請。民眾若在今年購買電動機車，可由電動機車販售商協助代為辦理相關補助申請，感謝縣民支持綠能運具。
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