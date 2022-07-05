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南方澳大橋延後通車 蘇花馬拉松9月25日如期舉辦

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
交通部為將舊蘇花公路打造成騎單車、健行、跑步的漫活公路，2020年舉辦第一屆蘇花馬拉松，吸引不少跑友共襄盛舉。記者林佳彣／攝影
交通部為將舊蘇花公路打造成騎單車、健行、跑步的漫活公路，2020年舉辦第一屆蘇花馬拉松，吸引不少跑友共襄盛舉。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣南方澳大橋2019年斷橋，新橋最近因工程出狀況，原定9月18日通車，日前也確定延後完工。配合通車的「2022南方澳跨海大橋通車蘇花馬拉松」是否會延期，選手們都相當關心。主辦單位的蘇澳鎮體育會表示，9月25日如期舉辦，活動名稱將改為「2022蘇花馬拉松」，並調整路線成舊蘇花公路的蘇澳至東澳段。

蘇澳鎮體育會慢跑委員會主任委員林忠信說，蘇花改通車後，絕大部分車流移往蘇花改，交通部為將台9丁線、舊蘇花公路打造成騎單車、健行、跑步的漫活公路，2020年舉辦第一屆蘇花馬拉松，原定3月22日賽事因疫情延至10月25日。

國內疫情持續，第二屆蘇花馬原本2021年10月31日開跑，也延期至今年9月25日；適逢南方澳大橋新橋通車，活動名稱調整為「2022南方澳跨海大橋通車蘇花馬拉松」。

然而，南方澳大橋新橋日前確定延後完工，林忠信今天說明，考量因疫情已延期一次，加上新橋通車時間尚不確定，若再改期也對選手不好交代，因此決定照常舉行9月25日賽事。活動名稱將調整成「2022蘇花馬拉松」，成績證明等文件、宣傳品也一併改，惟獨已製作獎牌會有「南方澳跨海大橋通車」的字。 

第二屆蘇花馬路線改為舊蘇花公路，起訖點均為位在蘇南公路的南方澳金龍寺，將全線封閉台9丁線蘇澳至東澳段，以提供跑友一個安全的空間；沿途可見壯麗的太平洋海景，全馬路線最遠至東澳粉鳥林，回程會經過東澳湧泉。

林忠信表示，交通部、宜蘭縣政府、蘇澳鎮公所等各級長官相當支持此次馬拉松，相關賽事訊息會更新在報名網站上。蘇花馬組別有全馬、半馬、11公里、5公里，共5000個名額，目前已有約4000人報名；其中，全馬1500個早已額滿，今天加碼300個名額，歡迎有興趣的跑友7月31日前上網報名（https://lohasnet.tw/SuHua2021/）。

「2022蘇花馬拉松」的路線為舊蘇花公路的蘇澳至東澳段，沿途可見壯麗的太平洋海景，全馬路線最遠至東澳粉鳥林，回程會經過東澳湧泉。記者林佳彣／攝影
「2022蘇花馬拉松」的路線為舊蘇花公路的蘇澳至東澳段，沿途可見壯麗的太平洋海景，全馬路線最遠至東澳粉鳥林，回程會經過東澳湧泉。記者林佳彣／攝影
今年3月5日太魯閣峽谷馬拉松的活動現場，掛有「2022南方澳跨海大橋通車蘇花馬拉松」的宣傳布條。記者林佳彣／攝影
今年3月5日太魯閣峽谷馬拉松的活動現場，掛有「2022南方澳跨海大橋通車蘇花馬拉松」的宣傳布條。記者林佳彣／攝影
「2022南方澳跨海大橋通車蘇花馬拉松」如期於9月25日舉辦，除了活動名稱改為「2022蘇花馬拉松」，路線也調整成與第一屆蘇花馬相同的舊蘇花公路蘇澳至東澳段。此為2020蘇花馬拉松。記者林佳彣／攝影
「2022南方澳跨海大橋通車蘇花馬拉松」如期於9月25日舉辦，除了活動名稱改為「2022蘇花馬拉松」，路線也調整成與第一屆蘇花馬相同的舊蘇花公路蘇澳至東澳段。此為2020蘇花馬拉松。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣南方澳大橋新橋日前確定延後通車，「2022南方澳跨海大橋通車蘇花馬拉松」如期於9月25日舉辦，路線將調整成舊蘇花公路的蘇澳至東澳段，與第一屆蘇花馬路線相同。此為2020蘇花馬拉松。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣南方澳大橋新橋日前確定延後通車，「2022南方澳跨海大橋通車蘇花馬拉松」如期於9月25日舉辦，路線將調整成舊蘇花公路的蘇澳至東澳段，與第一屆蘇花馬路線相同。此為2020蘇花馬拉松。記者林佳彣／攝影

馬拉松 蘇澳 疫情

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