陽大二期擴經費41億獲行政院核定 林姿妙感謝中央支持

在國立陽明交通大學與縣政府積極爭取下，「國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫」日前獲行政院原則同意，預計核定經費41億元，民國114年底完工。縣長林姿妙感謝中央支持，並要求縣府團隊全力協助趕辦後續相關工程。

衛生局長徐廼維今天在縣務會議報告國立陽明交通大學附設醫院 第二期擴建計畫狀況。據了解，宜蘭除了南北醫療資源不均衡，縣民期待能夠有一所醫學中心；陽明交通大學附設醫院第一期擴建蘭陽院區，經費20億元已執行完畢，因部分設施仍有不足，爭取補助二期擴建工程。

第二期計畫預計擴建教學研究大樓、醫療大樓與職務宿舍，全案於6月27日正式獲得行政院同意核定，補助經費41億元。

至於病床數方面，未來二期工程完成後，合計一般急性病床數總計499床，特殊病床數合計331床，可提供縣民更完善的醫療服務。

衛生局表示，林姿妙縣長上任後力求平衡宜蘭南北醫療資源差距問題，不但多次巡視蘭陽院區，並指派秘書長林茂盛每季主持縣府及陽明交通大學附設醫院的聯合工作會報，協助該院得以加速工程進度；兩年多來，縣府不僅協助完成環境影響差異分析，都市設計審議及交通影響評估近日也將完成。