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歌王歌后聚台東！殷正洋 許景淳 蘇霈 包偉銘本周開唱

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
包偉銘本周在台東延平、大武開唱。圖／台東縣政府提供
包偉銘本周在台東延平、大武開唱。圖／台東縣政府提供

台東縣政府文化處為提升偏鄉文化育樂，並吸引更多遊客到訪，7、8月規畫3場「憶曲來台東-111年台東藝術下鄉巡演活動」，邀請殷正洋、許景淳、于台煙等歌手，到延平、大武、東河巡演與鄉親同樂，東河鄉並特別指定要于台煙及原民美聲曾宇辰演出，歡迎民眾到訪欣賞。

台東縣政府文化處表演藝術科長廖蕭龍笙表示，憶曲來台東活動已邁入第5年，每年都吸引許多家庭，遊客攜家帶眷到場享受音樂美聲，今年延平、大武、東河巡演，三場音樂會邀請的都是歌王、歌后、實力美聲，喜愛音樂民眾不可錯過。

廖蕭龍笙指出，這次邀請歌手中包括小調歌后蘇霈、實力派歌后于台煙、迪斯可王子包偉銘、三金歌王殷正洋、金獎天后許景淳，及原民天使美聲曾宇辰，現場還邀請前華視大樂團劉志賢老師領軍藝起大樂團擔任伴奏，精彩可期。

台東縣政府文化處說明，3場「藝術下鄉巡演」時間，7月9日延平鄉桃源村活動中心，晚上7點開場；7月10日大武鄉尚武天后宮，晚6點開場；8月6日東河鄉東河東安宮，晚7點開場；其中殷正洋、蘇霈3場都演出，許景淳、包偉銘僅參與前2場，于台煙及曾宇辰受邀演出東河場。

各場次進場提供驚喜禮品贈送現場觀眾，並安排「抽抽樂」趣味活動，獎品豐富，歡迎來台東遊客踴躍參加。詳情請見臉書粉絲專頁「111年臺東藝術下鄉巡演活動」：https://www.facebook.com/SINGTOTAITUNG/

歌王殷正洋本周在台東延平、大武開唱。圖／台東縣政府提供
歌王殷正洋本周在台東延平、大武開唱。圖／台東縣政府提供
蘇霈本周在台東延平、大武開唱。圖／台東縣政府提供
蘇霈本周在台東延平、大武開唱。圖／台東縣政府提供
殷正洋、許景淳、蘇霈、包偉銘本周末台東延平、大武開唱。圖／台東縣政府提供
殷正洋、許景淳、蘇霈、包偉銘本周末台東延平、大武開唱。圖／台東縣政府提供
許景淳本周在台東延平、大武開唱。圖／台東縣政府提供
許景淳本周在台東延平、大武開唱。圖／台東縣政府提供

台東 許景淳 樂團

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