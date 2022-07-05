花蓮縣府整併衛政、社政系統 衛生局成立長照單一窗口

花蓮縣人口老化，65歲以上老人人口已逾5萬人，失能者超過1萬人，以往縣府長照業務由衛生局、社會處負責，常讓民眾不清楚需求要找哪個單位。縣府宣布，為提供整合式的長照服務，整併社政、衛政系統，由衛生局成立長照業務單一窗口，提升便民服務品質。

花蓮縣府統計，2021年底65歲以上老人人口達5萬8813人，占比18.3%，推估失能數達1萬2735人，老化指數為158.48%。而根據衛生福利部資料，全國約有60%長照需求人口由家人照顧，30%委由外籍看護，只有10%入住機構，長照業務對於家中有失能者更顯重要。

縣長徐榛蔚表示，過去申請長照服務要找衛生局，但租借輔具、反映居家照顧員服務品質等，則是社會處負責，有多頭馬車之感。現在開始長照服務申請、家庭照顧者支持、居家無障礙環境改善及輔具購買租借等業務，全整合到衛生局單一窗口，增進行政效益。

衛生局指出，長照2.0邁入第6年，花蓮縣長照服務涵蓋率82.31%，是全國第二，已有破萬長照個案受惠，建立符合民眾期待與需求，有連續性、整合性的長期照顧體系，讓失能者獲得妥適照顧，達到安心在地老化目標。