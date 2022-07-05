基隆中正公園新設水溝蓋一踩就破？巿府：疑遭輾壞

基隆中正公園大佛禪院前市府新設人行道工程，其中剛完工水溝蓋近來接連破損，先是有一塊被車子壓破，換新後又有行人一腳踩破差點受傷。議員韓世昱指出，每天運動經過的人很多，質疑材質不良應全面檢視。市府表示，懷疑被重車輾壓，尚未驗收，已請廠商改善。

市議員韓世昱昨前往現場指出，中正公園是知名旅遊景點，可遠眺基隆港全景，還有觀音佛像，平時遊客和運動民眾很多，近日一旁的人行步道剛完工，不少民眾會經過，原本以為新鋪設的地磚和水溝蓋很穩固，沒想到水溝蓋被一腳踩破。

韓世昱說，有一名晨運巿民向他反映，早上經過中正公園新完工的人行道，踩到水溝蓋時整個裂開，腳陷落水滿內，幸好沒有受傷。他到場發現一排有3塊水泥的水溝蓋，中間的一塊斷裂成數段掉落水溝內，水泥包夾有細鐵絲，但他認為是否過細。

韓世昱質疑是否材質有問題，還是品質不良，不然為何只有行人用腳踩的力道就會破裂，市府回覆他表示先前曾被車子壓壞後換新。他認為，市府應全面檢視全路段，避免有民眾受傷。

據遊客表示，此處雖有停車場，但部分民眾不想花停車費，一大早開車前往運動時，會將車停在人行道上，可能會重壓水溝蓋，不僅違停且容易因重壓導致人行道地磚及水溝蓋破損，希望警方可以加強取締。