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可望參選花蓮縣長 府發言人Kolas：我不覺得我是砲灰

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
總統府發言人Kolas Yotaka日前舉行新書「愛是一條線」發表會。記者季相儒／攝影
總統府發言人Kolas Yotaka日前舉行新書「愛是一條線」發表會。記者季相儒／攝影

民進黨「選舉對策委員會」將於明天晚上在總統官邸舉行會議，預計討論花東縣長候選人，規畫徵召總統府發言人Kolas Yotaka戰花蓮，立委劉櫂豪戰台東。Kolas今天接受媒體人蔡詩萍廣播專訪，她表示，她從來不覺得自己是「砲灰」，大家總是以為不可能，但艱困不代表不可能。

談到選對會可能拍板徵召她參選花蓮縣長，Kolas表示，她不會排斥，這不是人生規畫，「但如果這是人生的巧合，剛好走到這個時間點，我是會接受的。」

Kolas也提到，花蓮真的很難打，2020年總統大選，蔡賴配在全國贏了817萬票，但在花蓮縣只拿到三成多的選票，是艱困中的艱困。她也說，「我從來不覺得我是砲灰」，大家總是以為不可能，但艱困不代表不可能，她想告訴大家，「民主是真的」，最近被問時，她總是說，「我很希望看見真正民主的空氣可以進入花蓮。」

Kolas說，有人或許會問，難道花蓮不民主？但她認為，過去八比二或七比三的投票率，到底是如何形成的？其實有非常長遠的歷史背景，也有很多被扭曲的投票行為體現在選舉當中，她希望可以改變選舉風氣。她也說，她不曾選舉，「人生第一個選舉就是選縣長，就是在我的故鄉花蓮。」

Kolas最近出新書「愛是一條線」，書寫她對亡父的思念。被問到父親對於她投入公職、政治的看法？Kolas說，「父親愛我愛到無條件、無差別支持我的任何決定」，這不是單純的溺愛，信仰是父親很重要的生命價值，對父親來說，如果這是神安排的，應該接受它，「我們不攻擊人，不惡意競爭，但如果當機會到來，按照神的話，凡事沒有巧合，一切都是在神的安排之中，如果這是自然而然的發展機會，那就自然而然地接受它。」

Kolas也提到，父親年紀大，但努力學習加入臉書，看到臉書上的攻擊，看到之後會非常不捨，但父親不會留言打字，只是等她一回家就馬上講，「他很在意女兒對事情的看法，也會疼惜、憂心、憂慮，父親是鐵的紀律，每次離家前都回提醒，必須『溫馴如鴿、機警如蛇』，不是只能挨打，如果自己認為正確的事情，必須挺身回擊。」

Kolas 花蓮

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