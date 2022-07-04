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鳳梨釋迦加工媒合會 台東縣府：寬列國外行銷補貼

中央社／ 台東縣4日電

針對台東鳳梨釋迦銷售問題，台東縣政府希望農委會在農曆年後能加碼補貼加工業者，穩定市場價格，以及建議中央寬列國外行銷活動補貼，逐步拓展中國大陸以外市場。

行政院農業委員會農糧署今天在台東辦事處召開「鳳梨釋迦加工媒合會議」，由副署長姚志旺主持，希望能擴大促進今年底至明年4月鳳梨釋迦加工利用，提升收購加工措施。

台東縣政府農業處長許家豪感謝農委會、各縣市政府、各店商平台及通路業者，在去年鳳梨釋迦銷中國大陸受阻時，站出來挺釋迦農，幫助農民行銷以打開通路，並轉達縣長饒慶鈴的2點建言。

其一是農曆春節前，按以往統計數據及國人送禮習俗，有鮮果送禮的需求，較無滯銷問題，不過農曆年後，盼農委會特別加碼補貼加工業者，擴大收購鳳梨釋迦加工品量能，減輕鮮果需求下降造成的價格波動，穩定市場價格。

另外，今年3月8日至11日縣府攜帶各式鳳梨釋迦加工品參加「東京國際食品展」，經過此次參展，包括日本知名連鎖賣場AEON、網購平台Rakuten等約80家業者表達合作意願。

而鳳梨釋迦加工品經過一年研發，已陸續有商品上架，為實質擴大鳳梨釋迦加工品國外銷售量能，盼農委會寬列貿易商或通路商辦理實體國外行銷活動補貼，並持續維持國外宣傳量能，逐步拓展市場。縣府將持續推動加工品輸日計畫，希望逐步打進日本市場，分散風險。

會中達成初步共識，因加工品受儀器及包套規格限制，應儘早辦理計畫性生產期程，以利果實規格符合需求，由於目前果樹剛剪枝，尚未受粉，無法估算產量，建議7月中旬後，再邀集業者開會商討價格。

有關農藥殘留問題，因鳳梨釋迦加工品國外銷售以食品名義出口，因此必須符合食品安全用藥規範，且國外檢測嚴格，農友務必遵守，共同維護台東鳳梨釋迦優良商譽。

鳳梨釋迦 台東 農委會

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