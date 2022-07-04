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宜蘭童玩節水質PH1.6強酸「化骨水」？ 縣府怒批網友惡搞
宜蘭國際童玩藝術節7月2日開幕，清涼戲水設施受到遊客歡迎，未料昨晚就有網友在幾個臉書社群，貼上篡改過的「酸鹼值PH1.6」照片，把水質形容是「化骨水」。主辦單位下午出面澄清，這是2016年出現過的篡改舊照，痛批有心人惡搞童玩節，太離譜。
今年宜蘭國際童玩藝術節「酷樂宜夏─時空探索」主題，以時空探索概念打造「五大水域設施」，讓民眾享受滑道飆速快感，彷彿置身星際時空水樂園，水是童玩節的重要元素。
昨晚，竟然有網友在梗圖集中營及爆廢公社等臉書社團分享一張照片，截取2016年童玩節水域水質圖片再加以篡改數質，酸鹼值竟然是PH1.6，根本是強酸等級，還有人揶揄是「童玩化骨水、硫酸水」，行徑相當誇張。
宜蘭縣文化局長呂信芳指出，童玩節在活動期間嚴密監控水質，戲水用水全面採用自來水，委請專業水質管理公司每小時採驗監控餘氯量、酸鹼值及水溫，每天公布檢測結果，並由縣府衛生局及第三公正單位每周至少各進行一次生菌數及大腸桿菌水質採檢等，確保水質安全。
依據宜蘭縣游泳池相關規定，酸鹼值PH值應落在6.5至8.0範圍內，童玩節每天檢測數質都在安全範圍；此外，今年童玩節在五大戲水設施入口處安裝防疫門，要求遊客入水前進行清消，每天活動結束後清洗水池及換水，也會在活動中隨時補水。
縣政府今天特別嚴正澄清網路不實惡意訊息，27年來童玩節帶給大人小孩快樂的夏日回憶，請大家共同愛護童玩節，縣府不改初衷，繼續提供民眾安全完善的遊戲場域，讓大家放心安心玩，若有人再惡搞童玩節，不排除提告追查。
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