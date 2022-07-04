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「拐杖牙醫」林易超偏鄉到宅看診 出書鼓勵後進接棒

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
拐杖牙醫林易超將到宅看診的心路歷程寫下來，希望鼓勵新血加入偏鄉醫療。記者王思慧／攝影
拐杖牙醫林易超將到宅看診的心路歷程寫下來，希望鼓勵新血加入偏鄉醫療。記者王思慧／攝影

「拐杖牙醫」林易超自小罹患小兒麻痺，即使行動不便仍願意義診近40年，5年前成為花蓮首位到宅醫療的牙醫，不辭辛勞為臥床或身心障礙者看診。他有感於城鄉醫療資源落差及偏鄉牙醫斷層，將心路歷程與人生經驗出版成書，今天正式發表，鼓勵牙醫後進接棒。

林易超出生在彰化縣員林鎮，他在10個月大時，罹患小兒麻痺症，左腳必須穿上鐵鞋並用拐杖才能行走，在國中小學皆以全校第一名畢業，進一步考上建中，並就讀高醫大的牙醫系。他開始執業後，不但曾到離島義診，更在2007年參加教會的義診團到海外義診，並定時在花蓮黎明教養院駐點，替院生診療口腔。

中央於2017年推動長照2.0，林易超決定成為東部第一位「到宅服務」的牙醫，每次到宅診療，得帶上3、40公斤器材，還要自行開車到偏鄉山區看診，但他不曾喊累，截至目前已累計100多名個案，年齡層從10幾歲到8、90歲都有。

林易超在到宅醫療期間，發現花蓮缺乏醫療資源，牙醫人力也短缺，他說，花蓮有140多名牙醫，但一半已超過60歲，甚至瑞穗鄉等偏鄉沒有牙醫診所，讓居民難以看診；而目前到宅看診服務的牙醫，在花蓮只有自己1個人，十分需要新血加入。

因此，林易超將自己人生故事及義診經驗寫出來，發表「從後山走向世界 拐杖牙醫—林易超」書籍，希望拋磚引玉，鼓勵年輕醫師投身到宅服務；該書榮獲周大觀文教基金會「第25屆全球熱愛生命獎章」，下周頒獎。

林易超說，原先新書首刷2500本想送給醫學生，但有朋友表示想購買，決定以工本費500元販售，並將所得捐給弱勢團體，希望透過此書，感動更多醫師加入到宅醫療服務。

林易超（右1）因患有小兒麻痺症，總是不辭辛勞用拐杖前往病患家中看診。圖／牙醫林易超提供
林易超（右1）因患有小兒麻痺症，總是不辭辛勞用拐杖前往病患家中看診。圖／牙醫林易超提供
花蓮拐杖牙醫林易超，長年投入社福機構、到宅診療，也參與海外義診。圖／報系資料照
花蓮拐杖牙醫林易超，長年投入社福機構、到宅診療，也參與海外義診。圖／報系資料照
有感於偏鄉醫療資源缺乏，林易超（左2）前進偏鄉為臥床患者看診。圖／牙醫林易超提供
有感於偏鄉醫療資源缺乏，林易超（左2）前進偏鄉為臥床患者看診。圖／牙醫林易超提供
牙醫師林易超將自己人生故事及義診經驗寫出來，發表「從後山走向世界—拐杖牙醫林易超」書籍，希望拋磚引玉，鼓勵年輕醫師投身到宅服務。記者王思慧／攝影
牙醫師林易超將自己人生故事及義診經驗寫出來，發表「從後山走向世界—拐杖牙醫林易超」書籍，希望拋磚引玉，鼓勵年輕醫師投身到宅服務。記者王思慧／攝影

牙醫 義診 花蓮

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