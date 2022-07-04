花蓮傳統市場「半價銅板購」 50元可換百元以上商品

受疫情與俄烏戰爭通膨影響，消費者減少至傳統市場採購。為促進市場經濟，經濟部中部辦公室在7月舉辦傳統市集「半價銅板購」行銷活動，花蓮市的公有傳統市場包括重慶、中華及復興市場均加入行列，只要拿出50元，就能帶回原價100元以上的商品。

花蓮市公所市場管理所長邱信都表示，在疫情最嚴重時期，市場人潮大約減少5成，攤商苦不堪言，甚至減少擺攤時間。經濟部為提升傳統市集商機，於7月舉辦這項行銷活動，希望能吸引民眾到傳統市場消費，增加攤商營收。

市公所指出，花蓮市參與「銅板半價購」活動的市場有重慶市場、中華市場及復興市場，在7月的每周三，也就是7月6日、7月13日、7月20日及7月27日共4天，上午8點起，民眾只要在3個市場消費，就可至兌換點以50元購買優惠商品，每份商品的價值為100元以上，每周活動每個市場提供至少400份商品供消費者選購。