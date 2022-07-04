「安全是回家唯一的路」交部：不能重蹈南方澳斷橋事件

針對宜蘭南方澳大橋重建工程的灌漿節塊出問題，影響延後完工通車。交通部公路總局今天表示，蘇花改工程處考量橋梁使用安全性及耐久性，以負責的態度拆除重作，安全是回家唯一的路，絕不能重蹈2019年10月1日的斷橋事件。

交通部公路總局今以新聞稿對外表示，「南方澳跨港大橋重建工程」受懸臂節塊施工瑕疵拆除影響，將影響預定通車時間；工程團隊正在檢討拆除後的完工時間，預計7月7日「南方澳大橋跨部會重建小組第15次協商會議」中公開對外說明。

公總表示，南方澳跨港大橋重建工程原定9月18日通車，2年多來施工團隊日以繼夜趕工期待完成使命，截至6月底進度已達90％，在5月27日下午澆置P7墩柱第14節塊混凝土時，因西側懸臂工作車千斤頂下支撐的墊塊變形滑脫，導致節塊發生沉陷。

雖經施工團隊極力搶救，惟因模板沉陷時，P7墩柱第14節塊已達混凝土初凝階段，為維護工程品質及橋梁安全，並考量隱蔽部分無法100％驗證其結構安全性、外觀平整度及耐久性等因素，且南方澳跨港大橋為國人期待的重要地標。

蘇花改工程處認為，「安全是回家唯一的路」，不能重蹈兩年多前的斷橋事件，應以最高品質標準重建，經與港務公司等單位討論考量橋梁使用的安全性及耐久性，雖然通車承諾的期限在即，仍要以負責的態度拆除重作。