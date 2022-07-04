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南方澳大橋「三年內通車」跳票 地方可諒解：要安全不能再斷1次

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
南方澳大橋橋面灌漿出問題，必須拆除重作，工程延後無法兌現3年內通車的承諾。記者戴永華／攝影
南方澳大橋橋面灌漿出問題，必須拆除重作，工程延後無法兌現3年內通車的承諾。記者戴永華／攝影

宜蘭南方澳大橋斷橋後原地重建新橋，最近因工程出狀況，無法兌現蔡英文總統3年內通車承諾，不過地方人士對此不在意，蘇澳區漁會總幹事陳春生說，何必附和3年完工通車的期限？橋梁安全不能打折扣，大家都禁不起橋再斷一次。

南方澳跨港大橋2019年10月1日斷裂，蔡英文告訴地方「3年內把新橋蓋回來」，隔年7月開始重建新橋，施工期間台灣港務公司與公路總局、縣政府、蘇澳鎮公所每個月都會針對工程進度開會討論，進度略有稍前，預計9月18日完工。

但5月27日發生橋面灌漿時施工不慎，造成懸臂工程車傾斜，灌漿第14節塊的模板沉陷30幾公分，當下為了避免人車墜海，工程喊停，最近討論後決定拆除節塊重作，延後3個月完工，無法兌現3年內通車的承諾。

消息傳出後，地方人士及多數網友都認為，不必為了兌現通車期限而趕工，沒那麼重要。蘇澳區漁會總幹事陳春生說，宜蘭多雨且東北角季風強勁，施工團隊趕工辛苦，要給鼓勵，何必去附和這3年通車的期限？造成工程人員一直要去衝；最重要是「橋梁安全不能打拆扣」，他們要求一條百年安全大橋，禁不起橋再斷一次。

蘇澳鎮長李明哲表示，延後通車是有點「遺憾」，但是橋梁的安全結構必須是最主要考量，也是施工最高標準，不容許有一點點疑慮，他期待施工團隊在安全無虞前提下，盡速把新橋蓋好。

南方澳大橋橋面灌漿出問題，必須拆除重作，地方認為，不要為了兌現而趕工，他們需要百年安全大橋，不能再斷1次。記者戴永華／攝影
南方澳大橋橋面灌漿出問題，必須拆除重作，地方認為，不要為了兌現而趕工，他們需要百年安全大橋，不能再斷1次。記者戴永華／攝影
南方澳大橋橋面灌漿出問題，造成模板沉陷，拆除沉陷節塊重作將造成延後通車。圖／讀者提供
南方澳大橋橋面灌漿出問題，造成模板沉陷，拆除沉陷節塊重作將造成延後通車。圖／讀者提供

蘇澳 蔡英文 宜蘭

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