南方澳大橋「三年內通車」跳票 地方可諒解：要安全不能再斷1次

宜蘭南方澳大橋斷橋後原地重建新橋，最近因工程出狀況，無法兌現蔡英文總統3年內通車承諾，不過地方人士對此不在意，蘇澳區漁會總幹事陳春生說，何必附和3年完工通車的期限？橋梁安全不能打折扣，大家都禁不起橋再斷一次。

南方澳跨港大橋2019年10月1日斷裂，蔡英文告訴地方「3年內把新橋蓋回來」，隔年7月開始重建新橋，施工期間台灣港務公司與公路總局、縣政府、蘇澳鎮公所每個月都會針對工程進度開會討論，進度略有稍前，預計9月18日完工。

但5月27日發生橋面灌漿時施工不慎，造成懸臂工程車傾斜，灌漿第14節塊的模板沉陷30幾公分，當下為了避免人車墜海，工程喊停，最近討論後決定拆除節塊重作，延後3個月完工，無法兌現3年內通車的承諾。

消息傳出後，地方人士及多數網友都認為，不必為了兌現通車期限而趕工，沒那麼重要。蘇澳區漁會總幹事陳春生說，宜蘭多雨且東北角季風強勁，施工團隊趕工辛苦，要給鼓勵，何必去附和這3年通車的期限？造成工程人員一直要去衝；最重要是「橋梁安全不能打拆扣」，他們要求一條百年安全大橋，禁不起橋再斷一次。