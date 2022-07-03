觀光人潮回流 暑期花蓮旅宿業訂房8成缺工為隱憂

暑假旅遊旺季到來，加上花蓮疫情趨於平穩，觀光人潮明顯回流，旅宿業的訂房狀況比預期好，平均有8成，業者高興回溫熱潮來臨之餘，也擔心人力短缺問題。

學生已放暑假，且交通部觀光局的國旅補助7月15日起實施，自由行旅客入住合法旅宿每房、每晚最高可享新台幣1300元補助，花蓮旅宿業者本週起已提前感受這波旅遊業回溫熱潮。

推出暑期主題「海洋冰風暴」活動的遠雄海洋公園，也祭出優惠措施，從7月1日至今3天入園人數突破萬人次。業者表示，2年半來，受疫情影響，遊客寥寥無幾，還好近期疫情平穩，從6月底遊客就逐漸增加，慢慢回到暑假正常的動態，相信振興方案再出來，人潮會更多。

瑞穗天合國際觀光酒店公關潘文仁表示，6月最後一週末就感受到遊客回籠，這一週更是熱鬧滾滾，9至11月的優惠方案，預計7月5日開賣。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡接受中央社記者電訪表示，這個週休是暑假第一週，訂房已達8成；7月週間平均有6成以上，高於預期。

張琄菡說，花蓮疫情相較其他縣市已趨緩，全中運也自7月1日起復賽，暑期還有「夏戀嘉年華」等各式活動舉辦，加上7月15日起觀光局的補助，訂房情形非常好；不過同業多家也面臨人力短缺問題，因為之前疫情下，許多服務人員轉業，有些是員工確診造成人力調度困難，招工不易成為目前最大問題。