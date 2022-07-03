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影／海底200歲珊瑚刻「你好」蘭嶼拍攝者比中指斥丟臉

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東蘭嶼王姓潛水教練，昨天在母雞岩浮潛區發現海底1朵約200歲珊瑚被刻「你好」大字，怒比中指譴責惡行。記者卜敏正／翻攝
台東蘭嶼王姓潛水教練，昨天在母雞岩浮潛區發現海底1朵約200歲珊瑚被刻「你好」大字，怒比中指譴責惡行。記者卜敏正／翻攝

台東蘭嶼潛水教練昨天在蘭嶼母雞岩浮潛區，發現海底約200歲珊瑚被刻「你好」大字，怒比中指譴責惡行，影片傳到潛水群組，眾人都怒斥「不道德潛客」丟臉；縣府表示，蘭嶼未設為保育區、無法可罰，呼籲民眾共同守護美麗生態。

「破壞生態、太不道德！」拍攝影片的蘭嶼王姓潛水教練表示，這是昨天下午潛入蘭嶼母雞岩浮潛區拍到的，第一時間實在太生氣，才會咕嚕咕嚕罵髒話，並比出中指，因為珊瑚1年只長1公分，被刻字珊瑚約有家用水塔這麼大，初估有200歲，實在難想像，為什麼潛水欣賞海洋生態，要在上面刻字？

他說，身為土生土長蘭嶼人，愛護這島嶼、海洋，是蘭嶼人生命一部分，過去也有外來潛客下水刻字，記得20年前當地人抓到了，除當場怒斥罰站，如果被脾氣不好的人發現，還可能被出手教訓，近幾年環保意識抬頭、刻字比較少了，沒想到這次又出現。

王姓潛水教練說，該珊瑚所在浮潛區，約4至6米深，只要會自由潛水的潛客，即可輕鬆下潛，若是請教練導潛，應該不敢也沒有機會做這種事，研判刻字者是未請在地導潛的自潛客，他的所作所為，真的丟自潛客的臉。

台東縣政府農業處長許家豪表示，這種在珊瑚礁上刻字不當行為，如果是在保育區內，可用「漁業法」破壞棲地行為裁處，但蘭嶼尚未設為漁業保護區，只能透過宣導及地方潛水業者共同守護，若地方有共識畫設為保護區，縣府願意積極處理。

海洋保育署台東海洋保育站呼籲，全民共同守護美麗珊瑚、維護海洋環境，在珊瑚礁區應注意，不踩踏、不揚沙、保持適當距離、友善防曬、不餵魚、不吃珊瑚礁魚，也要做好減塑行動。

台東蘭嶼王姓潛水教練，昨天在母雞岩浮潛區發現海底1朵約200歲珊瑚被刻「你好」大字，怒比中指譴責惡行。記者卜敏正／翻攝
台東蘭嶼王姓潛水教練，昨天在母雞岩浮潛區發現海底1朵約200歲珊瑚被刻「你好」大字，怒比中指譴責惡行。記者卜敏正／翻攝

蘭嶼 珊瑚 台東

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