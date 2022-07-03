南方澳大橋節塊下陷 拆除重做通車恐延後至12月

南方澳跨港大橋原定9月18日通車，達成3年內重建，5月間在節塊澆置混凝土時，發現千斤頂下方墊塊變形滑脫，不僅工作車傾斜也造成節塊外側下陷，決定拆除節塊重做，通車恐延後至12月中旬。

代辦重建工程的公路總局蘇花公路改善工程處長李宗仁今天向中央社記者表示，南方澳跨港大橋在跨航道段是以懸臂工法施工，靠近東側編號P7橋墩是以懸臂工作車施作。

而第14號節塊在5月27日下午近5時澆置混凝土快完成時，施工人員發現千斤頂下方的鋼質墊塊因變形而滑脫，造成千斤頂沉陷，導致懸臂工作車跟著傾斜，且這個節塊最外側下陷36公分。

經結構技師採樣送交實驗和鑑定後，第14號節塊結構安全應無虞，不過，也有專家提出外表看不見的隱蔽部分難以百分百確保品質。工程處上週向交通部和行政院公共工程委員會呈報補強和拆除2種方案，並建議拆除第14號節塊重做。

南方澳大橋設計以100年使用年限，考量新橋耐久性且為確保施工品質，最後決議拆除第14號節塊重做，因這個節塊位於航道上方必須謹慎施工，光拆除就要70個日曆天加上後續重做，預估最快12月中旬完成，會在7日跨部會討論後確認。

南方澳跨港大橋於民國108年10月1日坍塌，損害橋下3艘漁船造成6名外籍漁工喪命，新橋全長796.5公尺，總經費約新台幣8.6億元，目前工程進度約90.2%，而長5公尺、寬13公尺的第14號節塊就在當年漁工被斷橋壓死的上方。