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影／25公尺滑梯民眾磨傷 體育場建議多用並將打蠟

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場的攀爬網，限13歲以上青少年「冒險」，但絕大多數是12歲以下兒童遊玩。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場的攀爬網，限13歲以上青少年「冒險」，但絕大多數是12歲以下兒童遊玩。記者邱瑞杰／攝影

基隆市暖暖運動公園25公尺超長溜滑梯開放遊玩，許多人發現沒有預期中的速度感，小朋友還會「卡」在中間，得靠自己使力，才能繼續往前滑行。有小朋友穿短褲，大腿因而磨擦發紅。基隆市立體育場長葉雅琦今天說，溜滑梯應會越玩越滑，並考慮在透明涵管打蠟，讓小朋友溜得更滑順。

暖暖運動公園兒童遊戲場改造工程一波三折，耗時兩年多終於完工，6月21日啟用，成為家長帶小朋友「放電」的好去處。

市議員王醒之在暖運兒遊場開放當晚，就提醒市府管理單位和遊客注意，號稱全市遊戲場最大的人工草皮鋪面，可能產生靜電，跟四維公園開放之初一樣會「電人」。沿山坡設置的攀爬網，鋼管在艷陽下可能產生高溫，燙傷遊客。

遊戲場開放後，市議員林旻勳帶著孩子前往遊玩，另收集家長們使用後心得，在遊戲場開放10天後邀葉雅琦等人前往勘查，提出多項建議，希望市府改善，讓這座遊戲場更完善。

林旻勳提出兩大問題，分別是溜滑梯不夠滑順，造成孩童「自力救濟」時腿部磨傷紅腫。還有攀爬網上方有個水泥涵管，有小朋友往上爬時未留意，頭部撞到涵管受傷。林旻勳另外提出增設販賣機、垃圾桶和出入口加強照明等建議。

葉雅琦表示，溜滑梯由藍色、黃色和透明涵管組成，有色涵管比較滑順，透明涵管比較不滑。加上上方兩段透明涵管都安裝在斜率較低的位置，小朋友才沒法都一路往下溜。只有穿著絲質等「滑滑的」衣料褲子的小朋友，才能滑得比較順。

攀爬網上方靠近涵管位置，市府已綁上警示帶防護，避免小朋友往上攀爬時碰撞受傷。葉雅琦說，攀爬網限13歲以上青少年使用，但如果小朋友要玩，實務上也沒法把小朋友帶離開。人工草皮產生靜電部分，會適時灑水，使用一段時間靜電問題就會減少，其他缺失也會逐步改善。

基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場的攀爬網，限13歲以上青少年「冒險」，但絕大多數是12歲以下兒童遊玩。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場的攀爬網，限13歲以上青少年「冒險」，但絕大多數是12歲以下兒童遊玩。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園25公尺超長溜滑梯開放兒童遊玩，許多人發現沒有期待中的速度感，市府考慮打蠟讓溜滑梯更滑順。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園25公尺超長溜滑梯開放兒童遊玩，許多人發現沒有期待中的速度感，市府考慮打蠟讓溜滑梯更滑順。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園25公尺超長溜滑梯開放兒童遊玩，許多人發現沒有期待中的速度感，而且會「卡」在中間。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園25公尺超長溜滑梯開放兒童遊玩，許多人發現沒有期待中的速度感，而且會「卡」在中間。記者邱瑞杰／攝影

溜滑梯 基隆

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