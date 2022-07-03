全國有機茶評鑑 花蓮囊括3銀4銅

全國有機茶分類分級TAGs評鑑，花蓮縣富里、玉里、瑞穗均有斬獲，共囊括3銀4銅，各農會獲知後到得獎農友家中貼紅榜祝賀，肯定獲有機認證不易、參加全國賽勝出為家鄉爭光。

在富里鄉六十石山種茶20年，茶農林俊傑今年在「清香型部分發酵茶球形烏龍茶組」拿到1銀3銅，他接受媒體採訪指出，農莊2公頃地種茶，6公頃種金針。其中種茶的6分地經過有機認證，完全不噴藥，修剪後讓茶樹自行癒合，雖然生長速度較緩慢，但更加天然與安心。

林俊傑表示，從小與阿公、爸爸在山上務農，隨時代變遷，近年缺工嚴重，今年3月起在茶園裝設微氣候感測器，透過手機APP可了解土壤酸鹼值、水分及氣候濕度等，透過科技替代有限的人力。

他說，雖然一組3支設備要價新台幣10幾萬元，但協助田間管理給予很大的方便。

玉里鎮赤科山「露予茶莊」茶農陳期泓指出，製茶就是掌握溫度、濕度、時間，不同人製作出來的茶風味也不同，但參加比賽須符合色、形、味等條件要求。

他認為，茶菁的良莠可以經事後科技模擬，因此計畫引進機械採收，再透過電腦分色、分選，可以減少原本人力的負荷。

陳期泓說，因為有機栽種，茶園內雜草就須純手工拔草，十分辛苦。此次參賽抱持試水溫心態，因為小綠葉蟬吸吮過的「蜜香紅茶」向來擅長製作，這次比賽的「球形烏龍茶」屬於綠茶，對手大多是西部高山的茶區，也讓自己知道未來將如何調整製作方向。

另外，瑞穗鄉「名鶴茶園」共有5公頃的茶園獲有機認證，目前已傳承到第3代粘竣程，在父親粘寬柔技術指導下，此次參賽獲2面銀牌，讓家族開心振奮。

農委會茶葉改良場主辦的2022全國有機茶分類分級TAGs評鑑，預計7月15日在台北頒獎，獲獎名單公布，花蓮共獲得3銀4銅，得獎包括瑞穗鄉「名鶴茶園」獲2面銀牌、富里鄉「益順農莊」獲1銀3銅，玉里鎮赤科農場「露予茶莊」拿到1面銅牌。