灌漿工程車險墜海 正是南方澳斷橋死傷故事上方「毛毛的」

宜蘭南方澳大橋2019年10月1日崩斷，橋下漁船被壓扁並造成6名外籍漁工死亡。新橋重建工程人員透露，「事故現場附近施工很不順」，最近灌漿出問題的橋面就位在6死意外處上方，施工團隊農曆初二及十六必拜，也到媽祖廟求平安，但接連狀況不斷，讓人覺得毛毛的。

重建南方澳跨橋大橋採取懸臂工法，兩座主要橋墩編號P6與P7採取鯖魚尾的「V」造型，相當醒目；施工時以一座橋墩為基準，左右各11個節塊，合計22個節塊對稱施工，不致於造成橋面重力不平衡；P6與P7兩座橋墩上方共要做44個橋面節塊，加上最中間一個閉合節塊與橋兩端各有一個端跨節塊，總計橋面是由47個節塊組合而成。

施工以來，P6橋墩與橋面工程都能順利推進，但在另一側靠近死亡事故的P7橋墩附近卻很不順。工程人員說，明明灌漿模板在地面上組合都好好的，吊上橋去組裝時就是弄不好，發現突然少一個螺絲，有時是鋼筋綁不好、吊車等機具突然故障，要不就是施工人員接連確診，狀況連連，讓人覺得很怪。

施工團隊聽從地方人士建議，包括台灣港務公司及蘇花改工程處的高階主管都到現場上香祈求平安，農曆初二與十六日在事故現場橋下也必定拜拜，還特別準備外籍漁工喜歡的酒水等祭品，也會去南方澳附近的幾間媽祖廟拜拜求平順。