快訊

周潤發、鍾楚紅主演「秋天的童話」金馬導演羅啟銳猝逝 享壽69歲

澳門再稱我芒果有新冠病毒 農委會防檢局：這種檢驗不科學

航空展意外！時速483公里噴射動力車追逐2飛機 引擎起火爆炸駕駛喪生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

灌漿工程車險墜海 正是南方澳斷橋死傷故事上方「毛毛的」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
南方澳新橋重建接連出狀況，位於P7橋墩附近一直很不順，紅框是必須拆除重作的橋面節塊，正好位於斷橋漁工死亡事故的上方。圖／讀者提供
南方澳新橋重建接連出狀況，位於P7橋墩附近一直很不順，紅框是必須拆除重作的橋面節塊，正好位於斷橋漁工死亡事故的上方。圖／讀者提供

宜蘭南方澳大橋2019年10月1日崩斷，橋下漁船被壓扁並造成6名外籍漁工死亡。新橋重建工程人員透露，「事故現場附近施工很不順」，最近灌漿出問題的橋面就位在6死意外處上方，施工團隊農曆初二及十六必拜，也到媽祖廟求平安，但接連狀況不斷，讓人覺得毛毛的。

重建南方澳跨橋大橋採取懸臂工法，兩座主要橋墩編號P6與P7採取鯖魚尾的「V」造型，相當醒目；施工時以一座橋墩為基準，左右各11個節塊，合計22個節塊對稱施工，不致於造成橋面重力不平衡；P6與P7兩座橋墩上方共要做44個橋面節塊，加上最中間一個閉合節塊與橋兩端各有一個端跨節塊，總計橋面是由47個節塊組合而成。

施工以來，P6橋墩與橋面工程都能順利推進，但在另一側靠近死亡事故的P7橋墩附近卻很不順。工程人員說，明明灌漿模板在地面上組合都好好的，吊上橋去組裝時就是弄不好，發現突然少一個螺絲，有時是鋼筋綁不好、吊車等機具突然故障，要不就是施工人員接連確診，狀況連連，讓人覺得很怪。

施工團隊聽從地方人士建議，包括台灣港務公司及蘇花改工程處的高階主管都到現場上香祈求平安，農曆初二與十六日在事故現場橋下也必定拜拜，還特別準備外籍漁工喜歡的酒水等祭品，也會去南方澳附近的幾間媽祖廟拜拜求平順。

施工團隊辛苦趕工，原本大家期待新橋9月18日通車，兌現蔡總統3年內把橋蓋回來的承諾，卻發生橋面灌漿不順，千斤頂與工程車傾斜，幸好人員撤離平安沒事，而發生灌漿問題的編號14節塊就位於漁工死亡事故位置的上方，讓人毛骨悚然，不過也有工程人員寧可相信，一切狀況都是「巧合」。

南方澳新橋重建模擬圖，圖中的左側P7橋墩附近工程接連出狀況，是當年漁船被壓及漁工死亡的事故現場。圖／蘇花改工程處提供
南方澳新橋重建模擬圖，圖中的左側P7橋墩附近工程接連出狀況，是當年漁船被壓及漁工死亡的事故現場。圖／蘇花改工程處提供
南方澳跨港大橋2019年10月1日發生斷橋，壓毀橋下3艘漁船、造成6名外籍漁工死亡，新橋工程在事故附近進行不順，狀況連連。記者戴永華／攝影‧本報資料照
南方澳跨港大橋2019年10月1日發生斷橋，壓毀橋下3艘漁船、造成6名外籍漁工死亡，新橋工程在事故附近進行不順，狀況連連。記者戴永華／攝影‧本報資料照

外籍漁工 媽祖

延伸閱讀

獨／南方澳斷橋重建灌漿沉陷工程車險墜海 通車延3個月

監院糾正營造業施工品質 營建署：已訂督導查核計畫

新海大橋往板橋側將伸縮縫更新 7月5日夜間工程請改道

水頭港大型旅服中心廊道上梁 期許2年後新「國門」迎客

相關新聞

獨／南方澳斷橋重建灌漿沉陷工程車險墜海 通車延3個月

宜蘭南方澳大橋斷橋釀6死，蔡英文總統承諾3年內重建，新橋原訂9月18日通車，但日前在橋面節塊灌漿時，千斤頂與工作車竟發生...

台東熱氣球今晨停飛…遊客失望不滿 縣府：安全考量

2022台灣國際熱氣球嘉年華，主辦單位昨晚發出緊急公告，指天候不佳，今天無法進行立球作業，取消7月3日上午場活動，訊息傳...

南方澳斷橋壓死6人事故現場 工程接連出狀況「毛毛的」

宜蘭南方澳大橋2019年10月1日崩斷，橋下漁船被壓扁並造成6名外籍漁工死亡。新橋重建工程人員透露，「事故現場附近施工很...

「多良車站」難復站 盼中央接手

台東「多良車站」被稱為全台最美車站，台鐵16年前成本考量裁撤，卻因美景太受歡迎，縣府原與台鐵協議今年復站，但後續維管及招...

鹿野草原 熱氣球飛上天

2022台灣國際熱氣球嘉年華，昨清晨6時在台東鹿野高台大草原登場，吸引近萬遊客坐草皮上欣賞，不少人前一晚就駕車入場、熬夜...

宜縣水稻減產 爭取專案救助

宜蘭縣稻作一年一期，目前正值收割期，然而日前天氣不穩定，造成水稻收穫減少。儘管農委會全面納保，但縣長林姿妙仍憂心，鄉鎮市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。