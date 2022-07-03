獨／南方澳斷橋重建灌漿沉陷、工程車險墜海 通車延後3個月

宜蘭南方澳大橋斷橋釀6死，蔡英文總統承諾3年內重建，新橋原訂9月18日通車，但日前在橋面節塊灌漿時，千斤頂與工作車竟發生傾斜、灌漿模板沉陷，因擔心工作車墜海，緊急撤離。交通部顧全施工品質及安全，最近討論後決定拆除節塊重作，通車時間延後3個月。

南方澳（跨港）大橋2019年10月1日突然斷橋，壓死橋下6名外籍漁工，震驚國人。蔡總統當時表示「3年內要把橋蓋回來」，施工團隊全力趕工，以9月18日通車兌現承諾；未料5月27日發生這起灌漿意外，施工團隊向行政院政務委員吳澤成陳報後指示「施工安全為重」，全案陳報總統，預計通車延到12月18日。

事發至今，施工單位委請專家鑑定並評估補強或拆除，補強不會延遲通車，可兌現蔡總統承諾；但考量這座橋施工品質要達到長久使用及行車安全，兩相權衡，最後決定拆除節塊重作。

南方澳大橋屬中央列管重大工程，據了解，27日下午進行編號14節塊橋面灌漿，千斤頂支撐懸臂工作車，疑似承包商安裝在千斤頂底下的鋼墊塊位置沒對準，千斤頂傳遞下來的垂直力偏移，造成鋼墊塊一側被壓扁滑脫，連帶使得千斤頂傾斜、工作車重心不穩、節塊模板沉陷36公分。

施工團隊想搶救，但當時情況危急，節塊灌漿已經初凝，且懸臂工作車也出現傾斜，擔心整個不穩倒下來或掉海裡，第一時間緊急撤離所有人到安全位置，作業喊停。

據了解，施工缺失很大原因是工人陸續確診隔離，導致老師傅帶著新師傅的配合默契不佳，一些細節未注意而產生意外。

問題出在P7橋墩上方的節塊長寬各5公尺、13公尺，面積雖不大，蘇花改工程處曾考量是否即時拆除，但是有難度，若只拆除橋墩上方西側編號14節塊，未拆除另一側會造成橋面不平衡，恐有危險；且拆除的節塊位於漁船航道上方，5、6月是黑鮪魚季漁船進出繁忙時段，避免人車墜落危及漁船安全，審慎研議後沒有馬上拆。