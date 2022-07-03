台東熱氣球今晨停飛…遊客失望不滿 縣府：安全考量

2022台灣國際熱氣球嘉年華，主辦單位昨晚發出緊急公告，指天候不佳，今天無法進行立球作業，取消7月3日上午場活動，訊息傳出讓許多遊客失望，也在官網表達不滿，認為今天早上沒有下雨，突取消活動不專業也讓遊客掃興。

台灣國際熱氣球嘉年華昨清晨6時在台東鹿野高台大草原登場，吸引近萬遊客到場欣賞。

台東縣交通觀光發展處長余明勳表示，辦活動、安全是最重要考量，熱氣球的飛行指揮官昨晚評估，今天天候不適合飛、無法立球，當然要尊重專業評估。

他說，熱氣球立球、飛行不是只有評估當地「有沒有下雨亅，也要考量落雷、熱氣球飛行的草皮、周邊環境是否允許。

余明勳說，綜合過去這些年遊客建議，希望每一個場次可以提前公告，避免遊客到現場才撲空，特別是清晨場次，都會希望在前一天晚上10點前決定，讓遊客可以有其他選擇。

台灣熱氣球嘉年華官網，今天上午湧入超過則貼文，表達今天清晨停飛的失望與不滿，遊客反映昨晚天氣的確下雨，但是到半夜12點就沒雨了，為什麼不是看現場狀況決定，而是前一天早早決定？辛苦的搶票，辛苦的塞車，漫長的路程的，期待已久的旅程，原本可以得到的珍貴回憶，沒了……。

這幾個月的天氣幾乎都是上午晴、午後雷陣雨，若總指揮是外國人，以為氣象預報的降雨機率是整天都這樣，那大概整個月都不必辦活動了，建議還是找天氣預報公司出詳細的資料再來判斷。