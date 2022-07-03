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2022宜蘭童玩節熱情開幕 水陸空舞台大秀精彩演出

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭國際童玩藝術節的開幕式熱情迎接到訪遊客。記者林佳彣／攝影
宜蘭國際童玩藝術節的開幕式熱情迎接到訪遊客。記者林佳彣／攝影

2022宜蘭國際童玩藝術節昨天在冬山河親水公園熱鬧登場，湧入上萬名遊客「酷樂宜夏」，晚間重頭戲的開幕式首創全台結合水陸空3D展演舞台，火舞、高空特技、水上芭蕾、煙火秀等一連串精彩絕倫的展演秀，看得台下觀眾目不轉睛。下午天公不作美下起雨，縣長林姿妙致詞，宜蘭遇水則發，水就是宜蘭的財，相信童玩節一定能辦得成功。

童玩節今年邁入第21屆，主題「酷樂宜夏」緊扣主軸「時空探索」昨今起展開為期44天的活動，一整天吸引全台各地共1萬2988人入園。晚上開幕式之前，縣長林姿妙、宜蘭縣議會議長張建榮搭乘馬車，一同感受結合音樂、舞蹈的踩街活動。

不少遊客為一睹精彩表演，早早在舞台周圍、舞台正前方的建物2樓卡好最佳位置，手機、相機也蓄勢待發。開幕式一開始，3隻擬真科技恐龍率先登台，視覺饗宴的科技電幻燈光秀接力揭開序幕。林姿妙、張建榮手持「時空魔法杖」，啟動3D立體時空開幕秀「超時空・虎燄戰警」，宣告今年童玩節正式展開。

開幕秀傳遞時空女神跨越不同時空破除疫病的意涵，呈現一場防疫世紀大戰。跨國際表演團隊帶來的火舞秀、光雕投影秀、綢吊特技高空秀、電火光舞戰鬥秀等高水準演出，讓台下觀眾驚呼連連。

縣長林姿妙表示，今年復辦的童玩節兼顧文化、經濟與防疫，共有遊戲、演出、展覽、交流4大面向，透過科技、探索、創新等元素打造童玩新夢土，豐富節目集結文化、藝術、觀光、音樂等元素，歡迎全國民眾即日起到8月14日來宜蘭酷樂一夏。

議長張建榮致詞時，感謝縣長林姿妙、縣府排除萬難，今年童玩節總算如期舉辦，之所以堅持一定要辦是因其重要性，不只學生放暑假可以來玩，也要帶動各行各業的經濟發展。

2022宜蘭國際童玩藝術節在冬山河親水公園熱鬧登場，晚間重頭戲的開幕式，3隻擬真科技恐龍率先登台。圖／宜蘭縣政府提供
2022宜蘭國際童玩藝術節在冬山河親水公園熱鬧登場，晚間重頭戲的開幕式，3隻擬真科技恐龍率先登台。圖／宜蘭縣政府提供
跨國際表演團隊帶來的火舞秀、光雕投影秀、綢吊特技高空秀、電火光舞戰鬥秀等高水準演出，讓台下觀眾驚呼連連。圖／宜蘭縣政府提供
跨國際表演團隊帶來的火舞秀、光雕投影秀、綢吊特技高空秀、電火光舞戰鬥秀等高水準演出，讓台下觀眾驚呼連連。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙、宜蘭縣議會議長張建榮手持「時空魔法杖」，啟動3D立體時空開幕秀「超時空・虎燄戰警」，宣告今年童玩節正式展開。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙、宜蘭縣議會議長張建榮手持「時空魔法杖」，啟動3D立體時空開幕秀「超時空・虎燄戰警」，宣告今年童玩節正式展開。記者林佳彣／攝影
跨國際表演團隊帶來的火舞秀、光雕投影秀、綢吊特技高空秀、電火光舞戰鬥秀等高水準演出，讓台下觀眾驚呼連連。記者林佳彣／攝影
跨國際表演團隊帶來的火舞秀、光雕投影秀、綢吊特技高空秀、電火光舞戰鬥秀等高水準演出，讓台下觀眾驚呼連連。記者林佳彣／攝影
不少遊客為一睹開幕式的精彩表演，早早卡好最佳位置，手機、相機也蓄勢待發。記者林佳彣／攝影
不少遊客為一睹開幕式的精彩表演，早早卡好最佳位置，手機、相機也蓄勢待發。記者林佳彣／攝影
今年童玩節的開幕秀首創全台結合水陸空3D展演舞台。記者林佳彣／攝影
今年童玩節的開幕秀首創全台結合水陸空3D展演舞台。記者林佳彣／攝影
今晚童玩節開幕式，帶來水上芭蕾、煙火秀等一連串精彩絕倫的展演。記者林佳彣／攝影
今晚童玩節開幕式，帶來水上芭蕾、煙火秀等一連串精彩絕倫的展演。記者林佳彣／攝影

林姿妙 宜蘭 童玩節

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