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天候不佳 台東3日上午熱氣球活動取消

中央社／ 台東2日電
台東縣政府今天晚間公告，因天候不佳，導致無法進行立球作業，明天上午場熱氣球活動取消。記者卜敏正／攝影
台東縣政府今天晚間公告，因天候不佳，導致無法進行立球作業，明天上午場熱氣球活動取消。記者卜敏正／攝影

台東縣政府今天晚間公告，因天候不佳，導致無法進行立球作業，明天上午場熱氣球活動取消。

台東縣政府表示，經飛行總指揮評估，明日因天候不佳，導致無法進行立球作業，取消上午場活動。已進行網路熱氣球預約的民眾，訂單將辦理全額退費（約需14至21個工作天），並發送簡訊通知。

如有疑問可加LINE（@eztravel.com）或查看官方臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/1ZLEEY）或撥打網路預約24小時客服（02）5573-6886。

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