天候不佳 台東3日上午熱氣球活動取消
台東縣政府今天晚間公告，因天候不佳，導致無法進行立球作業，明天上午場熱氣球活動取消。
台東縣政府表示，經飛行總指揮評估，明日因天候不佳，導致無法進行立球作業，取消上午場活動。已進行網路熱氣球預約的民眾，訂單將辦理全額退費（約需14至21個工作天），並發送簡訊通知。
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