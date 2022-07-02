基隆安樂區2千人健走賞水庫美景 明小百岳登山陸續登場

基隆安樂區全民健走今天舉行，現場吸引超過2000名市民健走，原應為4月初辦理的活動，因應疫情關係延至今天，健走路線自棒球場出發，繞行新山水庫，民眾欣賞到新山水庫的風景，居高臨下遠眺波光粼粼湖水都說風景很美。

由基隆市體育會及安樂區公所合辦的社區全民健走，除了健走活動外，現場還有精采的開場表演及出發前的帶動操，讓現場的民眾打起精神、活動筋骨。基隆疫情已趨緩，希望民眾多走出戶外參加各項活動，透過流汗來增進身體的健康。

教育處表示，健走路線自棒球場出發，抵達新山水庫稍做休息登覽後折返，自來水公司配合市府運動i台灣計畫開放新山水庫讓民眾進入，讓民眾欣賞到新山水庫的風景，可居高臨下遠眺波光粼粼湖水，以及基隆郊野綠色風光，很多民眾都說不知基隆有這麼青山綠水的地方，拿起手機拍照。

教育處說表，沒參加今天健走活動民眾，今年最後一場社區健走活動將在七堵區舉行，請民眾把握機會前來參與。緊接著小百岳登山系列活動明日將陸續登場，可登上基隆雙塔欣賞一望無際的無敵海景。16日大武崙砲台小百岳，走進千年古道享受山間漫步，還有可遠眺望到台北市景的姜子寮山、前往荖寮坑享受山林間寧靜氛圍等活動，愛登山的民眾千萬別錯過。