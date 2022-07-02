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台東豐年祭陸續登場 東市馬卡巴嗨恢復舉行

中央社／ 台東縣2日電

去年幾乎停辦的阿美族豐年祭和排灣族、魯凱族收穫祭，今年大部分部落恢復舉辦，明日台東市建農部落打頭陣；停辦2年的台東市馬卡巴嗨聯合豐年祭也恢復舉行。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020年暑假期間的原住民豐年祭和收穫祭部分停辦，有舉辦的則縮小規模未對外開放；2021年則因疫情嚴重在台東縣政府原民處建議下各部落幾乎停辦，今年原民處則交由各部落自行決定是否舉辦。

根據原民處網站各部落是否舉辦豐年祭和收穫祭的統計狀況，除東海岸成功鎮和長濱鄉截至今日均決議因疫情停辦；其他鄉鎮則恢復舉辦，不過有些部落未開放迎賓。

台東市公所舉辦的聯合豐年祭「馬卡巴嗨」系列活動恢復舉辦，今天由台東市長張國洲召開記者會說明。

張國洲表示，睽違2年的「馬卡巴嗨」系列活動今年再度呈現在民眾眼前。從7月到8月陸續推出阿美族、卑南族、排灣族、魯凱族各部落祭儀活動；7月23日「原近馳民樂舞饗宴暨部落市集」歌聲魅力登場，青春活力洋溢的「活力山海踩街嘉年華」8月20日在市區主要街道邀民眾一起體驗。

張國洲強調，系列活動結合在地農特產、原住民美食及原住民手創工作室，歡迎全國好朋友來台東體驗特有的多元傳統文化。

台東 豐年祭

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