宜蘭稻作遇不穩天候致農損 林姿妙向中央爭取專案救助

宜蘭縣稻作一年一期，目前正值收割期，縣長林姿妙昨天前往縣內最大稻穀乾燥中心、五結鄉農會孝威穀倉，視察稻穀經收、集運調度情形。她表示，宜蘭天氣日前不穩定，造成水稻收穫損失減少，儘管農委會全面納保，依現行保險規定，受災農友恐領不到理賠金，因此向中央爭取專案救助或更優化的理賠機制。

全台唯一一期稻作的宜蘭縣，農地因有適當時間休息，產出的稻米粒粒飽滿、品質好，近年外銷日本、飄香國際。宜蘭水稻近期陸續收割，林姿妙昨到孝威穀倉了解稻穀收購、烘乾，以及集運調度情形，也呼籲農友不青割、不搶收，配合農會等公糧業者，依序辦理繳穀作業，以維持稻作品質、農友收益。

五結鄉農會總幹事游偉榛指出，農會6月20日起經收稻穀繳交作業，截至6月30日已加工乾燥共5000公噸稻穀，要讓田間收割機達到最大的產出效能，將農友辛苦種植的稻穀即時送進農會乾燥中心、公糧倉庫。

農委會今年首度推出水稻收入保險，基本型保費由中央全額補助，農民免繳保費，若該鄉鎮市區平均產量減產超過2成，每公頃理賠1.8萬元。宜蘭水稻日前受天候影響，出現稻米不捻實、稻熱病等損害情形。