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宜蘭稻作遇不穩天候致農損 林姿妙向中央爭取專案救助
宜蘭縣稻作一年一期，目前正值收割期，縣長林姿妙昨天前往縣內最大稻穀乾燥中心、五結鄉農會孝威穀倉，視察稻穀經收、集運調度情形。她表示，宜蘭天氣日前不穩定，造成水稻收穫損失減少，儘管農委會全面納保，依現行保險規定，受災農友恐領不到理賠金，因此向中央爭取專案救助或更優化的理賠機制。
全台唯一一期稻作的宜蘭縣，農地因有適當時間休息，產出的稻米粒粒飽滿、品質好，近年外銷日本、飄香國際。宜蘭水稻近期陸續收割，林姿妙昨到孝威穀倉了解稻穀收購、烘乾，以及集運調度情形，也呼籲農友不青割、不搶收，配合農會等公糧業者，依序辦理繳穀作業，以維持稻作品質、農友收益。
五結鄉農會總幹事游偉榛指出，農會6月20日起經收稻穀繳交作業，截至6月30日已加工乾燥共5000公噸稻穀，要讓田間收割機達到最大的產出效能，將農友辛苦種植的稻穀即時送進農會乾燥中心、公糧倉庫。
農委會今年首度推出水稻收入保險，基本型保費由中央全額補助，農民免繳保費，若該鄉鎮市區平均產量減產超過2成，每公頃理賠1.8萬元。宜蘭水稻日前受天候影響，出現稻米不捻實、稻熱病等損害情形。
林姿妙表示，該保險的理賠門檻恐無法顧及小區域損失或稻米品種容易落穀的區域。縣府重視農民權益也已建請中央，針對水稻是否可以專案救助或將保險理賠制度作更細緻的滾動檢討，以減輕農民損失、維護其權益。
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