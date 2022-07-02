多雨遇疫情人潮減 「台灣龍珠」基隆嶼稀有植物生長佳

有「台灣龍珠」之稱的基隆嶼，基隆鳥會發現，今年由於多雨加上疫情的關係致遊客偏少，島上稀有植物生長情形佳，比如基隆筷子芥、基隆蠅子草及日本翻白草的生長狀況都不錯。日前廠商前往除草時，鳥會人員特別前往協助，亦步亦趨地緊盯下完成任務，看到的都保留下來，不少長出新生命。

基隆鳥會常務理事沈錦豐表示，多位基隆嶼導覽員回報島上植物現狀，今年由於多雨致遊客偏少，稀有植物生長情形不錯，如基隆筷子芥、基隆蠅子草及日本翻白草狀況佳。

基隆鳥會擔心除草可能會傷到這些植物，日前獲得基隆市政府協助陪同除草廠商上島，亦步亦趨地緊盯下完成任務，廠商也覺得認識這些稀有植物頗有收獲。雖然市政府有提供照片給廠商，但實際操作還是有相當難度，尤其是沒有開花的植株在辨識上的難度。

沈錦豐說，基隆蠅子草花季剛開始，大部分還是處於未開花的狀態；基隆筷子芥則大多花期已過，還好 看到的都保留下來了；日本翻白草棲地以人工拔除方式處理雜草，整個植株已經可以清楚觀察，很欣慰在旁邊又長出了新生命，很期待在導覽員的細心關懷下，這株步道旁的日本翻白草可以順利成長。

基隆市政府觀銷處長曾姿雯指出，基隆嶼有「台灣龍珠」之稱，曾因遭颱風襲擊封島多年，後來整建完成後以嶄新面貌對外開放登島觀光，並採人數總量管制。基隆嶼為重要漁場與休閒觀光場域，島上及周邊大小島礁，皆為火山生成之島嶼，擁有得天獨厚的自然景觀與海洋資源。海拔189.3公尺的基隆島燈塔是台灣最早使用太陽能發電的燈塔，沿步道登頂更可遠眺「基隆海檻」，是島上獨有的特色景觀。

島上有很多台灣特有種植物，除了春夏季鐵炮百合，秋季金花石蒜，還有神秘的11個和基隆有關的故事吸引民眾探尋，像是從海上欣賞基隆山、基隆港、基隆市及踏上基隆嶼，還可以欣賞7個以基隆為名的植物。