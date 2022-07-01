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花蓮先期轉運站試營運 整合9家客運業者轉運搭乘
花蓮先期轉運站今天起試營運，整合國道客運、公路客運和市區客運等9家業者，共26條路線，提供轉運搭乘服務，台灣好行系列也以花蓮轉運站作為起訖點，縣府表示，未來將導入智慧旅運多項應用，包括即時旅運資訊、5G異地沉浸式景點導覽、智能型寄物櫃使用等，陸續提供更創新、多元、便捷旅遊服務。
花蓮先期轉運站位於花蓮火車站前，共設置13個上下客月台，另有廁所、座椅、哺乳室、飲水機等公共設施、時刻表、動態班次資訊顯示、旅運資訊播報廣播等客服務系統。縣府表示，轉運站於6月30日取得使用執照，送水送電，今天起試營運，各項設施已完備，業者也都陸續進駐。
縣府表示，花蓮轉運站整合縣內公共運輸與聯外系統接駁，所有國道客運、公路客運、市區客運都進駐轉運站載客，台灣好行系列包括310太魯閣線、303縱谷花蓮線、304洄瀾東海岸線，也都以花蓮轉運站作為起訖站。
建設處指出，轉運站由雷門數據服務股份有限公司營運，將分階段導入智慧旅運多項應用，包括即時旅運資訊的數位化服務、5G異地沉浸式景點導覽、智能型寄物櫃使用、智慧型多元支付咖啡機等；試營運後整體服務將正式就緒，還會進一步推出「空手觀光」的創新旅運服務，讓遊客抵達花蓮，可直接將行李交由轉運站托運至合作飯店，輕鬆遊遍花蓮。
此外，轉運站還將提供旅遊諮詢、協助景點行程安排、輕便電輔單車租借及賞鯨、泛舟、溯溪等多項戶外體驗活動專車接駁。
縣府提醒，交通部這個月起祭出5億元客運振與金，國道客運每名搭乘旅客補助20到70元，公路客運每名旅客補助15到20元，民眾可關注各客運官網。試營運期間，在雷門e-Pay多元支付合作店家消費取得收據，可掃碼領取咖啡兌換券，詳情請洽花蓮轉運站服務電話（03）8900388。
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