花蓮先期轉運站試營運 整合9家客運業者轉運搭乘

花蓮先期轉運站今天起試營運，整合國道客運、公路客運和市區客運等9家業者，共26條路線，提供轉運搭乘服務，台灣好行系列也以花蓮轉運站作為起訖點，縣府表示，未來將導入智慧旅運多項應用，包括即時旅運資訊、5G異地沉浸式景點導覽、智能型寄物櫃使用等，陸續提供更創新、多元、便捷旅遊服務。

花蓮先期轉運站位於花蓮火車站前，共設置13個上下客月台，另有廁所、座椅、哺乳室、飲水機等公共設施、時刻表、動態班次資訊顯示、旅運資訊播報廣播等客服務系統。縣府表示，轉運站於6月30日取得使用執照，送水送電，今天起試營運，各項設施已完備，業者也都陸續進駐。

縣府表示，花蓮轉運站整合縣內公共運輸與聯外系統接駁，所有國道客運、公路客運、市區客運都進駐轉運站載客，台灣好行系列包括310太魯閣線、303縱谷花蓮線、304洄瀾東海岸線，也都以花蓮轉運站作為起訖站。

建設處指出，轉運站由雷門數據服務股份有限公司營運，將分階段導入智慧旅運多項應用，包括即時旅運資訊的數位化服務、5G異地沉浸式景點導覽、智能型寄物櫃使用、智慧型多元支付咖啡機等；試營運後整體服務將正式就緒，還會進一步推出「空手觀光」的創新旅運服務，讓遊客抵達花蓮，可直接將行李交由轉運站托運至合作飯店，輕鬆遊遍花蓮。

此外，轉運站還將提供旅遊諮詢、協助景點行程安排、輕便電輔單車租借及賞鯨、泛舟、溯溪等多項戶外體驗活動專車接駁。