《九彎十八拐》今發行第104期 黃春明談創刊歷程

作家黃春明17年前創辦《九彎十八拐》雙月刊，今天發行第104期，應礁溪老爺酒店之邀，出席「九彎十八拐‧百輯風華展」。今年87歲的他分享創刊歷程及對文學的熱情，也表示該刊物的主編現由作家吳茂松接棒，「我對他們很有信心 。」

黃春明提到，《九彎十八拐》沒有拿政府一毛錢，以黑白印刷、便宜就好，志工會用筷子在刊物封面上按壓，「給它一點紅」，每一期都不一樣，使其不至於全是黑白。一期50元、一年300元，讀者遍及國內外，他欣慰地說，很難得也很安慰。

《九彎十八拐》主編吳茂松表示，創刊那年就跟隨黃春明老師，接棒只是一個形式，會繼續秉持黃老師的創刊初衷，以樸素方式呈現跨國界、跨領域等動人文學，也會納入年輕族群的作品，擴及閱讀層面。他坦言，編輯都是退休老師，希望能有新血、年輕人加入團隊，也因是志工性服務，目前徵人不易。

黃春明認為，人生沒有直直的路，也會遇到阻礙，遇到一個絕壁就轉，只要不忘記目標、方向抓對，如九彎十八拐彎來彎去，就可以到達那個地方。

黃春明表示，俄國的安東‧契訶夫、美國的馬克‧吐溫作品，之所以讓閱讀者感動，雖然語言、膚色不同，人性卻是一樣的，只要是人都會懂人性的遭遇、苦難。他說，文字能發揮想像力，但也不諱言，現今受科技關係，閱讀文字的風氣愈來愈少。