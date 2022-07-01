快訊

欲領住宿1300元國旅補助 記得先上網做這件事

台灣好市多有多賺錢？從母公司公告的「一個數字」看出端倪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《九彎十八拐》今發行第104期 黃春明談創刊歷程

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
作家黃春明17年前創辦《九彎十八拐》雙月刊，今天發行第104期。記者林佳彣／攝影
作家黃春明17年前創辦《九彎十八拐》雙月刊，今天發行第104期。記者林佳彣／攝影

作家黃春明17年前創辦《九彎十八拐》雙月刊，今天發行第104期，應礁溪老爺酒店之邀，出席「九彎十八拐‧百輯風華展」。今年87歲的他分享創刊歷程及對文學的熱情，也表示該刊物的主編現由作家吳茂松接棒，「我對他們很有信心 。」

黃春明提到，《九彎十八拐》沒有拿政府一毛錢，以黑白印刷、便宜就好，志工會用筷子在刊物封面上按壓，「給它一點紅」，每一期都不一樣，使其不至於全是黑白。一期50元、一年300元，讀者遍及國內外，他欣慰地說，很難得也很安慰。

《九彎十八拐》主編吳茂松表示，創刊那年就跟隨黃春明老師，接棒只是一個形式，會繼續秉持黃老師的創刊初衷，以樸素方式呈現跨國界、跨領域等動人文學，也會納入年輕族群的作品，擴及閱讀層面。他坦言，編輯都是退休老師，希望能有新血、年輕人加入團隊，也因是志工性服務，目前徵人不易。

黃春明認為，人生沒有直直的路，也會遇到阻礙，遇到一個絕壁就轉，只要不忘記目標、方向抓對，如九彎十八拐彎來彎去，就可以到達那個地方。

黃春明表示，俄國的安東‧契訶夫、美國的馬克‧吐溫作品，之所以讓閱讀者感動，雖然語言、膚色不同，人性卻是一樣的，只要是人都會懂人性的遭遇、苦難。他說，文字能發揮想像力，但也不諱言，現今受科技關係，閱讀文字的風氣愈來愈少。

罹癌後仍創作不輟的黃春明，今天受訪侃侃而談1小時，聊及近來身體狀況，他說自己在家泡澡時發現，腿怎麼那麼瘦小，也打趣地說在外人來瘋，「好像年輕男生看到漂亮小姐，全部精神都來了。」

黃春明認為，人生沒有直直的路，也會遇到阻礙，遇到一個絕壁就轉，只要不忘記目標、方向抓對，如九彎十八拐彎來彎去，就可以到達那個地方。記者林佳彣／攝影
黃春明認為，人生沒有直直的路，也會遇到阻礙，遇到一個絕壁就轉，只要不忘記目標、方向抓對，如九彎十八拐彎來彎去，就可以到達那個地方。記者林佳彣／攝影
作家黃春明（右）創辦《九彎十八拐》雙月刊，今天發行第104期，該刊物的主編現由作家吳茂松（左）接棒。記者林佳彣／攝影
作家黃春明（右）創辦《九彎十八拐》雙月刊，今天發行第104期，該刊物的主編現由作家吳茂松（左）接棒。記者林佳彣／攝影

黃春明 創刊

延伸閱讀

卓越雜誌力拼推出卓越電子報正式上線

李昂身後財產捐中興大學文藏館 創作家信託捐大學首例

台北文學館為什麼遲到？ 101位文化人給建議

優人物／因家人和貴人而成就的黃春明

相關新聞

花蓮先期轉運站試營運 整合9家客運業者轉運搭乘

花蓮先期轉運站今天起試營運，整合國道客運、公路客運和市區客運等9家業者，共26條路線，提供轉運搭乘服務，台灣好行系列也以...

《九彎十八拐》今發行第104期 黃春明談創刊歷程

作家黃春明17年前創辦《九彎十八拐》雙月刊，今天發行第104期，應礁溪老爺酒店之邀，出席「九彎十八拐‧百輯風華展」。今年...

蘭嶼3遊客海上活動體力不濟求援 海巡救援載上岸

台東縣蘭嶼鄉饅頭岩近海傳3遊客划SUP立漿體力不支無法返岸，民眾發現緊急通報，海巡出動救生艇救援，其中1人自行游上岸，另...

羅東藝穗節推巨型童玩戳戳樂 盼帶動商機、助公益

宜蘭縣羅東鎮的夏季旗艦活動「羅東藝穗節」，今年邁入第21年，將於7月16日至30日登場。羅東鎮公所今天舉辦首波活動，集結...

消防局寢室很硬 基隆議員購6組多功能床組給消防同仁好睡

基隆市消防局寢室多年來沒更新，不少隊員自掏腰包自備床墊以養精神，市議員童子瑋與陳宜得知後，合力爭取經費，購置6組多功能床...

花蓮港紅鶴引關切 縣府視察業者澄清每天餵食、清理

花蓮港景觀橋旁一間連鎖咖啡廳，近日被人發現大門緊閉似已歇業，擔心業者飼養的紅鶴乏人照料。業者澄清因合約到期遷址，這段時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。