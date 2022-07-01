花蓮客運先期轉運站 即日起試營運

因應蘇花改通車，花蓮縣政府歷時2年新建花蓮客運先期轉運站，整合國道、公路及市區客運，今天起試營運，地點鄰近花蓮火車站，方便民眾轉乘。

花蓮縣政府建設處今天發布新聞資料指出，站內設置13處月台，提供國道客運、公路客運及市區客運等9家業者，共26條路線進駐，北往宜蘭、台北，南往台東都有對應車輛班次提供轉乘。

建設處指出，遊客喜愛的台灣好行系列，包括310太魯閣線、303縱谷花蓮線、304洄瀾東海岸線也將以花蓮轉運站作為起訖站。

站體設施部分，建設處指出，提供即時旅運資訊的數位化服務、5G異地沉浸式景點導覽、智能型寄物櫃等，未來規劃推出「空手觀光」旅運服務，遊客抵達花蓮可直接將行李交由轉運站託運至合作飯店，抵達後就可輕裝旅行。

建設處指出，交通部7月起推出客運振興方案，規劃國道客運補貼每名旅客新台幣20元到70元不等、公路客運每名旅客補助15至20元，加上業者各自祭出優惠活動，鼓勵民眾關注各客運官網，以免錯過優惠時間。