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台東都蘭部落發行社區貨幣 盼創在地經濟循環

中央社／ 台東縣1日電

台東縣東河鄉都蘭部落發行實體社區貨幣Mi，居民可以用貨幣拜託鄰居幫忙除草等日常庶務，甚至學英文，讓消費留在當地，創造在地經濟循環。

在國外行之有年的社區貨幣，近幾年也進入台灣，都蘭部落今天開始發行部落貨幣Mi，分成15分、30分、60分3種幣值預計發行12萬分，居民每人240分，今天首日發行逾40名民眾完成領取。

都蘭國青年培力工作站計畫主持人鄭宜豪接受媒體訪問表示，雖然Mi幣不能兌換成新台幣，但居民可以用Mi幣拜託鄰居幫忙除草、曬棉被、丟垃圾甚至可以上瑜珈課、學英文等專業課程，也就是居民提供服務賺取Mi幣後，可以用Mi幣換取自己需要的服務，而非使用新台幣來交易。

鄭宜豪表示，Mi源自於阿美族語Mipaliw，也就是換工的概念。部落民眾填寫完個人資料及個人需求或提供服務後，每個人都可以領到共240分的Mi幣，預計發行12萬分。

Mi幣發起人江慧儀表示，希望讓東海岸的居民能透過社區貨幣增加居民間連結，並互相提供例如除草、丟垃圾、餵貓狗、採買等日常庶務或是翻譯、教學、木工、瑜珈等專業技能減少依賴新台幣。

她說，社區貨幣在國外行之有年，在台灣也曾有部分社區發行，並非要取代新台幣，而是作為輔助貨幣「以幣換務」讓消費能留在當地，產生真正在地的經濟循環。

瑜珈 阿美族

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