台東紅烏龍茶全台摩斯漢堡門市開賣
台東縣政府攜手摩斯推出限定飲品「台東紅烏龍茶」，即日起至9月30日全台門市開賣；同時，7月31日以前在台北松山文創園區展出紅烏龍文化。
台東縣政府今天發布新聞稿，台東縣政府創立區域茶品牌台東紅烏龍，以「慢茶學」為主題的「台東紅烏龍小茶館」從1日起至31日在台北松山文創園區（南向辦公廳舍1樓）開展。透過茶知識展覽及小茶館餐飲快閃店，邀請民眾更認識台東紅烏龍的發展與特色。
只要在展覽期間下載MOS Order APP，並至台東紅烏龍小茶館消費或打卡，到服務台出示發票或打卡畫面即可領取限量「MOS安心取溫馨送－台東紅烏龍茶票券」乙張，票券可至全台摩斯漢堡兌換。
7月1日至3日開幕前3天，也可直接在台東紅烏龍小茶館X MOS Burger快閃店兌換聯名限定飲品台東紅烏龍茶，現場就能喝到專屬台東滋味的紅烏龍。
另外，摩斯漢堡與台東縣政府合作推出聯名限定飲品台東紅烏龍茶，今天起全台所有門市同步開賣，至9月30日。
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