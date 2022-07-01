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太平洋縱谷馬拉松10月登場 即起報名早鳥送雙肩背包

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市長魏嘉賢（左5）等人，今天宣布2022太平洋縱谷馬拉松即起受理報名。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉賢（左5）等人，今天宣布2022太平洋縱谷馬拉松即起受理報名。記者王燕華／攝影

曾榮登國內最大路跑網站「運動筆記」熱門賽事第一名的花蓮太平洋縱谷馬拉松，今年邁入第8屆，10月22日登場，今天起開始報名，主辦單位花蓮市公所推出優惠早鳥禮，前3000位報名並完成繳費，就送雙肩運動背包。

「太平洋縱谷馬拉松」從美崙田徑場旁出發，沿著兩潭自行車道起跑，沿途可飽覽太平洋海岸風光，景色宜人，深受跑者歡迎。今年分為全馬42公里550人、半馬21公里1650人、小馬10公里1700人、迷你馬5公里2800人及視障組，報名費用從750元到1050元不等。

市長魏嘉賢今天與市代會副主席李振瑋、花蓮市體育會理事長邱郁哲、璽賓行旅總經理王贊賓、巴帝斯BATIS設計師許雅芳、縣議員魏嘉彥等人，一同宣布即起至7月15日晚間23時59分，可上官網http://www.pacific-valley-marathon.com/報名，除了3000份雙肩背包作為早鳥禮，前1000名加送旅行洗護組。

現場公布主視覺標準色藍色，獎牌設計為吉安鄉慶修院，選手運動服再次與國內品牌BATIS微機能運動生活服飾合作，設計輕量又高透氣的機能服裝。

魏嘉賢感謝多家業者贊助賽道補給品、飲用水、痠痛貼布等，也有許多觀光、伴手禮業者提供選手好康或免費入園資源，賽事結束還有抽獎活動。他說，台灣3年來受到新冠疫情衝擊，不少觀光旅宿界生意大受影響，透過舉辦路跑鼓勵運動，也歡迎喜歡跑步的朋友來到花蓮、愛上花蓮。

今年賽事總獎金高達21萬元，全馬第一名奬金3萬元、第二名1萬5000元、第3名1萬元；半馬第一名獎金2萬元、第二名奬金1萬元、第三名獎金為5000元；小馬第一名獎金8000元、第二名獎金5000元、第三名獎金2000元。除此之外，全馬、半馬及小馬的第四名與第五名，以及視障組前三名均頒發獎盃及奬品。全馬及半馬的分組成績取男女各組前五名，頒發獎盃及獎品。

2022太平洋縱谷馬拉松今天起受理報名，獎牌設計為吉安鄉慶修院。記者王燕華／攝影
2022太平洋縱谷馬拉松今天起受理報名，獎牌設計為吉安鄉慶修院。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉賢說，透過舉辦太縱馬，盼更多喜歡跑友來到花蓮、愛上花蓮。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉賢說，透過舉辦太縱馬，盼更多喜歡跑友來到花蓮、愛上花蓮。記者王燕華／攝影
太平洋縱谷馬拉松每年吸引大批熱愛跑步的民眾來到花蓮參賽。圖／花蓮市公所提供
太平洋縱谷馬拉松每年吸引大批熱愛跑步的民眾來到花蓮參賽。圖／花蓮市公所提供
太平洋縱谷馬拉松每年吸引大批熱愛跑步的民眾來到花蓮參賽。圖／花蓮市公所提供
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馬拉松 花蓮

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