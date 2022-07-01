蘭嶼3遊客海上活動體力不濟求援 海巡救援載上岸

台東縣蘭嶼鄉饅頭岩近海傳3遊客划SUP立漿體力不支無法返岸，民眾發現緊急通報，海巡出動救生艇救援，其中1人自行游上岸，另2人由海巡戴上岸，均無生命危險。

海巡第13岸巡隊指出，早上10點半接獲民眾通報，有2男1女共3遊客在蘭嶼鄉饅頭岩近岸 0.5浬處划SUP立漿，因體力不濟，無法自行返回岸際，請求協助救援。

蘭嶼開元安檢所人員即駕駛100P-FRP救生艇前往救援，發現1名遊客自行游上岸，1名受困於饅頭岩礁石區，另1名則漂流海上，最後順利將受困及漂流遊客載上岸。

除受困礁岩遊客手腳些微擦傷，後續由救護車載往蘭嶼衛生所處理傷口，另2遊客身體狀況均良好無明顯外傷。呼籲夏季民眾從事水上活動，應注意裝備、身體及天候狀況，以維自身安全。