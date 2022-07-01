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羅東藝穗節推巨型童玩戳戳樂 盼帶動商機、助公益

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
2022羅東藝穗節將於7月16日至30日登場，首波活動推出巨型童玩「愛心產業戳戳樂」，民眾捐出在鎮內消費滿99元的單次發票，即可參加戳戳樂，豐富獎項超過3000份。記者林佳彣／攝影
2022羅東藝穗節將於7月16日至30日登場，首波活動推出巨型童玩「愛心產業戳戳樂」，民眾捐出在鎮內消費滿99元的單次發票，即可參加戳戳樂，豐富獎項超過3000份。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣羅東鎮的夏季旗艦活動「羅東藝穗節」，今年邁入第21年，將於7月16日至30日登場。羅東鎮公所今天舉辦首波活動，集結近50家業者，推出巨型童玩「愛心產業戳戳樂」，豐富獎品超過3000項，以其活絡地方產業經濟。民眾在鎮內消費單次發票金額達99元即可參加戳戳樂，預期商機上看500萬元，所得發票也將全數捐助公益。

羅東藝穗節前兩年的活動型態，因應疫情改為深入羅東小旅行、周周抽iPhone，2022年後疫情時代以「世界藝級棒」為主題，一系列活動即日起開跑，今由巨型童玩「愛心產業戳戳樂」打頭陣，近50家在地商家共襄盛舉。

鎮長吳秋齡表示，羅東藝穗節不只有世界級的藝文表演，遊客到訪還能深入了解小鎮歷史文化。疫情期間，公所不只要做好防疫工作，產業經濟也要顧，邀請全國鄉親來羅東消費，吃喝玩樂住通通有，憑發票戳戳樂抽好禮，期盼帶動商家生意強強滾。

公所將童玩戳戳樂巨型化，變大成近一層樓高的「愛心產業戳戳樂」，搭配168格的藝穗小動物，相當吸睛。民眾於羅東藝穗節活動期間的晚上7點到9點在羅東中山公園主舞台旁，捐出今起至7月30日在羅東鎮內消費滿99元的單張發票，即享有一次戳戳樂機會。

吳秋齡說，戳戳樂通通有獎，iPhone 13、iPad Mini、空氣清淨機、飯店住宿券等超過6500份豐富好禮，總價值逾50萬元。有鑒於公益團體於疫情期間募集經費不易，此次活動所得發票將全數捐助公益之用。

2022羅東藝穗節首波活動「愛心產業戳戳樂」，鎮長吳秋齡期盼活絡地方觀光經濟。記者林佳彣／攝影
2022羅東藝穗節首波活動「愛心產業戳戳樂」，鎮長吳秋齡期盼活絡地方觀光經濟。記者林佳彣／攝影
2022羅東藝穗節首波活動「愛心產業戳戳樂」，近50家在地商家共襄盛舉。記者林佳彣／攝影
2022羅東藝穗節首波活動「愛心產業戳戳樂」，近50家在地商家共襄盛舉。記者林佳彣／攝影
2022羅東藝穗節首波活動「愛心產業戳戳樂」，近50家在地商家共襄盛舉。記者林佳彣／攝影
2022羅東藝穗節首波活動「愛心產業戳戳樂」，近50家在地商家共襄盛舉。記者林佳彣／攝影
羅東鎮公所今天舉辦2022羅東藝穗節首波活動，集結近50家業者，推出巨型童玩「愛心產業戳戳樂」。記者林佳彣／攝影
羅東鎮公所今天舉辦2022羅東藝穗節首波活動，集結近50家業者，推出巨型童玩「愛心產業戳戳樂」。記者林佳彣／攝影
公所將童玩戳戳樂變大成近一層樓高的「愛心產業戳戳樂」，搭配168格的藝穗小動物，相當吸睛。記者林佳彣／攝影
公所將童玩戳戳樂變大成近一層樓高的「愛心產業戳戳樂」，搭配168格的藝穗小動物，相當吸睛。記者林佳彣／攝影

羅東 發票 疫情 iPhone

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