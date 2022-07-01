消防局寢室很硬 基隆議員購6組多功能床組給消防同仁好睡

基隆市消防局寢室多年來沒更新，不少隊員自掏腰包自備床墊以養精神，市議員童子瑋與陳宜得知後，合力爭取經費，購置6組多功能床組給消防局，希望讓隊員能養足精神。消防局指出，未來將編列經費，首批注入33萬元改善消防隊員寢室環境。

市議員童子瑋指出，走訪消防局過程中，深感消防同仁辛苦，經消防局行政科蘇元鏞科長提議，因此子瑋和信義區市議員陳宜一同爭取20萬元的經費購買床組，作為第一批示範，包含書桌、衣櫃及抽屜式樓梯，讓隊員有足夠的收納空間與安全的上下床環境。

消防人員感謝議員的支持，認為嶄新的床組將空間重新分配，打造出更加寬廣舒適的寢室環境，也重塑小坪數的可能性。